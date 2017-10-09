Fethiyespor - Nazilli Belediyespor: 1-1

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA)

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Sinan Dereci (xxx), Ogün Kamacı (xxx), Murat Altan (xxx)

FETHİYESPOR: Cihan (xx) - Cemil (x), Efe (xx), Ömer (xx), Onur (xx) (Dk. 87 Anıl), Sinan (xx), Metin (x), Umut (xx), Yiğit (xxx) (Dk. 72 Ömürcan x), Ertuğrul (x) (Dk. 78 Muharrem (x), Burak (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (xx) - Turgay (x) (Dk. 58 Gürhan xxx), Bora (xx), Berkay (xxx), Fatih (xx), Tayfur (x) (Dk. 30 Mert Çapar xx), Mert Er (xxx), Emre (xx), Nurettin (x), Hakan (xx), Emre (xx) (Dk. 87 Mert Çakar)

GOLLER: Dk. 30 Yiğit (Fethiyespor), Dk. 60 Gürhan (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Sinan, Yiğit (Fethiyespor), Bora, Mert Çakar (Nazilli Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kötü gidişe engel olamayan Fethiyespor\'la Nazilli Belediyespor\'un oynadığı Ege derbisinde gülen çıkmadı: 1-1. Ev sahibinden Yiğit\'in 30\'uncu dakikada attığı gole konuk takımdan Gürhan, 60\'ıncı dakikada karşılık verdi. Bu skorla galibiyet hasretlerini 6 haftaya çıkaran iki takım da 6\'şar puana ulaştı.

30\'uncu dakikada ev sahibi öne geçti. Ömer’in sağ kanattan ortasına ceza alanında iyi yükselen Yiğit’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

37\'nci dakikada Efe’nin ceza alanı dışından şutunda savunmaya çarpan top, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Onur’un önünde kaldı. Onur’un vuruşunda kaleciyi geçerek boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

44\'üncü dakikada Mert Çapar’ın sol kanattan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Turgay’ın vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

İlk yarı bu skorla bitti.

60\'ıncı skora eşitlik geldi. Nazilli\'de Gürhan’ın ceza alanı dışından yerden vuruşunda top kaleci Cihan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

61\'inci dakikada Metin’in sol kanattan orta-şut karşımı vuruşu üst direkten sahaya geri döndü.

80\'inci dakikada Mert Çapar’ın sol kanattan son çizgiye inerek ortaya çevirdiği topa kale alanı içinde Gürhan’ın gelişine şutunu kaleci Cihan güçlükle uzaklaştırdı.

90+1\'inci dakikada Mert Çapar’ın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.