Fethiyespor - Konya Anadolu Selçukspor: 2-2

Sedat ÜNAL / FETHİYE (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Vedat Hoşnam (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

FETHİYESPOR: Mert (xx) - Erdi (xx), Kağan (xx), Alper (x) (Dk. 46 Ensar xxx), Yiğit (x), Kazım (xx), Yakup (xx), Fahri (xxx), Alican (xx) (Dk. 74 Onur xx), Ramazan (xx), Metin (xx) (Dk. 83 Halil İbrahim)

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Hüseyin (xx) - Kaan (xx), Maksut (xx), Recep (x) (Dk. 59 Emre Atilla x), Alpay (x) (Dk. 71 Burak x), Sinan (xx), Sertan (x) (Dk. 79 Çağatay xxxx), Emre Torun (x), Ahmet (xx), Sancar (xxx), Deniz (xx)

GOLLER: Dk. 51 Fahri, Dk. 55 Ensar (Fethiyespor) - Dk. 81 - Dk. 90 Çağatay (Konya Anadolu Selçukspor)

SARI KARTLAR: Kağan, Kazım (Fethiyespor) - Kaan, Recep, Sinan (Konya Anadolu Selçukspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Yiğit (Fethiyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor\'a 2-1 mağlup olup sezona kötü başlayan Fethiyespor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Konya Anadolu Selçukspor\'la 2-2 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın ikinci devresine hızlı başlayan Fethiyespor 51\'inci dakikada Fahri ve 55\'inci dakikada Kazım\'la üst üste goller bularak 2-0\'lık üstünlüğü sağladı. Ancak pes etmeyen Konya Anadolu Selçukspor, oyuna 79\'uncu dakikada giren Çağatay\'ın 81\'inci ve 90\'ıncı dakikalarda attığı gollerle 1 puanı kaptı. Ev sahibinde Yiğit 90\'ıncı dakikada kırmızı kart gördü.