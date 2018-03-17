Fethiyespor - Konya Anadolu Selçukspor: 0-1

FETHİYE, (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Selim Özen (xx), Özcan Sultanoğlu (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)
FETHİYESPOR: Eser (x) - Fahri (x) (Dk. 54 Yiğit Gökoğlan x), Cemil (xx), Efe (xx), Yiğit Yöney (x), Metin (x) (Dk. 63 Mustafa x), Anıl (x) (Dk. 72 Berat x), Emrullah (x), Ramazan (xx), Ahmet (x), Üstün (x)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xxx) - Özkan (xx), Sertan (xxx), Onurcan (xx) (Dk. 70 Ayberk x), Mücahit Akçay (xxx), İbrahim (xxx), Kaan (xx) (Dk. 62 Alpay xx), Ali (xxx), Seddar (xx) (Dk. 62 Süleyman x), Ahmet (xxx), Savaş (xx)
GOLLER: Dk. 31 Mücahit Akçay (Konya Anadolu Selçukspor)
SARI KARTLAR: Anıl, Metin, Fahri, Emrullah (Fethiyespor), Ahmet, Alpay, Savaş (Konya Anadolu Selçukspor)
TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta küme düşme korkusu yaşayan Fethiyespor, evinde Konya Anadolu Selçukspor\'a tek golle boyun eğip ağır yara aldı: 0-1.
Lacivert-beyazlıları yıkan gol Mücahit Akçay\'dan gelirken, Muğla temsilcisi maç fazlasıyla ateş hattının 1 basamak üzerinde kaldı. 31. dakikada Ali\'nin sol kanattan ortaladığı topu savunma uzaklaştıramayınca Mücahit araya girip vuruşunu yaptı ve takımına 3 puanı getirdi.