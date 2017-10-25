Fethiyespor - Adanaspor: 1-2

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA)

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Kemal Elmas (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)

FETHİYESPOR: Eser (xx) - Mehmet (x) (Dk. 62 Cemil x), Efe (x), Sinan (x), Metin (xx), Ömürcan (xx) (Dk. 40 Yiğit Gökoğlan xxx), Enes (xx), İzlem (x), Yiğit Yöney (x), Burak (x), Anıl (x) (Dk. 67 Emrullah xx)

ADANASPOR: Hayrullah (xx) - Gökhan (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 61 Magaye xx), Silva (xx), Bilal (xxx) (Dk. 86 Tevfik), Sercan (xx), Renan Souza Diniz (xx), İgnacio (xx), Uğur (xx), Bekir (xx), Bahattin (xxx) (D. 78 Rodrigez xx)

GOLLER: Dk. 43 Yiğit Gökoğlan (Fethiyespor), Dk. 69 Bahattin, Dk. 73 Gökhan (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Efe, Metin (Fethiyespor), Bilal (Adanaspor)

TFF Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fethiyespor kendi sahasında Adanaspor’a 2-1 mağlup olarak kupadan elenen taraf oldu. Fethiye Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 43. dakikada Yiğit Gökoğlan’ın golüyle öne geçti. Adanaspor, 69. dakikada Bahattin ve 73. dakikada Gökhan’ın golleriyle adını son 32 takım arasına yazdıran taraf oldu.

26. gelişen Adanaspor atağında dakikada Ahmet’in ara pasında ceza alanında topu önüne alan Sercan’ın sert şutunu kaleci Eser kornere çeldi.

43. dakikada Fethiye öne geçti. Ceza alanında Anıl’ın önünden seken topu kontrol eden Yiğit Gökoğlan, karşı karşıya pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla golü buldu: 1-0.

66. dakikada ceza alanında topu önüne alarak savunmadan sıyrılan Bahattin’in çaprazdan sert şutunda top, direği sıyırarak auta gitti.

69. dakikada skora eşitlik geldi. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Bahattin’in savunmadan sıyrılarak yerden sert şutu ağlarla buluştu. 1-1

73. dakikada Adaspor ikinci golü de attı. Bilal’in serbest vuruştan ceza alanına ortaladığı topa yakın mesafeden Gökhan’ın kafası kaleci Eser’in bakışları arasında ağlara gitti. 1-2

Başka gol olmayınca karşılaşma Adanaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.