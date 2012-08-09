Fethiye'de yangın söndürme helikopteri düştü, 5 kişi hayatını kaybetti

Fethiye Köyceğiz'de bugün öğleden sonra çıkan orman yangınına müdahale için Fethiye Orman İşletmesi'nden havalanan yangın söndürme helikopteri düştü. Helikopterde bulunan 5 personel hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Köyceğiz’de bugün öğleden sonra çıkan orman yangınına müdahale için Fethiye Orman İşletmesi’nden havalanan yangın söndürme helikopteri ile Köyceğiz’in Çövenli Köyü yakınlarındaki Odmanlar Tepesi bölgesinde irtibat kesildi. Bazı köylüler helikopterin düştüğünü söylerken, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Helikopterde 5 personel vardı

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’nde bugün öğleden sonra çıkan orman yangınına müdahale için, Fethiye Orman İşletmesi’nden havalanan ve Çövenli Köyü yakınlarındaki Odmanlar Tepesi bölgesinde irtibat kesilen Rus yapımı KA-32 T tipi yangın söndürme helikopterinin düştüğü kesinleşti. Helikopterde bulunan 5 personel ise hayatını kaybetti.

Fethiye Orman İşletme Müdürü Gürhan Zorlu, helikopterle temas kesildikten sonra dağlık alana yoğunlaştıklarını ve helikopterin yandığı bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Pilot daha önce de düşmüştü

Kaptan pilot Ateşok, 28 Ağustos 2006 tarihinde de Antalya ’nın Kaş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında, yine aynı model helikopterle Gömbe Göleti’nden su alırken düşmüştü. Suya düşen helikopterden çıkarak kurtulan 5 kişi arasında yer alan pilot Atıf Ateşok, vatandaşlar tarafından Gömbe Sağlık Ocağı’na götürülerek tedavi edilmişti.

2.5 ton su taşıyabiliyor

Rus Kamov şirketinin imalatı olan KA-32 tipi helikopter, Sovyetler Birliği döneminde donanma gemilerinde kullanılmak üzere tasarlandı. İki adet rotor olarak adlandırılan ana pervaneye sahip helikopterde, kuyrukta yönlendirme amaçlı ayrı bir pervane bulunmuyor. Rusya her yıl çok sayıda helikopterini çeşitli Avrupa ülkelerine yangın söndürme uçuşlarında kullanmak üzere kiralıyor. Bu helikopterler, taşıdığı kova sistemi ile suyu alarak yangın bölgesine götürüyor. KA-32 tipi helikopter, özel sistemle 2,5 ton su taşıyabiliyor.

Teknik özellikleri:

Motor Tipi: 2 adet Ka-27PL

Motor Gücü: 1645kW

Maksimum Seyir Sürati: 250 km/saat

Menzili: 800 km

Havada Kalış Süresi: 4 saat 30 dakika

Boş Ağırlığı:6 bin 500 kg.

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 12 bin 600 kg.