Fethiye'de turistlerin çamur savaşı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turların uğrak yerlerinden Saklıkent'te çamur banyosuna giren turistler, birbirleriyle çamur savaşı yapıyor. Birbirlerini tepeden tırnağa çamura bulayan turistler daha sonra da akarsuda yıkanıp temizleniyor.



Fethiye'de tatil yapan turistlerin kişi başı 40 YTL ödeyerek katıldığı cip safari turlarının mola yerlerinden biri de Saklıkent Kanyonu'ndaki çamur banyoları. Çamurun cilt ve beden sağlığı açısından yararlarını anlatan rehberleri dikkatle dinleyen turist grupları, daha sonra hep birlikte çamur havuzuna girip vücutları ve yüzlerini çamurla kaplayarak yaklaşık 1 saat o halde oturuyor.

Bazen muzip rehberlerin kışkırttığı her yaş grubundan turist birden çamur savaşına başlıyor. Çığlıklar atarak savaşanlar birbirlerini sadece gözleri görünecek şekilde çamura buladıktan sonra kanyonda akan Karaçay'da yardımlaşarak bir damla çamur kalmayana kadar yıkanıyor.AA