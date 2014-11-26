Fethiye'de tersane çalışanları ve patronlar eylem yaptı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, turizm tesis alanı gözüktüğü için geçici izinle çalışan tüm işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu Yat Çekek ve İmalat Yeri'nde, işçi ve işverenler eylem yaptı. Yıllık 3 bin 500 teknenin bakımının yapıldığı tersanenin kapatılmasına tepki gösteren Fethiye Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Şaban Arıkan, "Geri adım atılmazsa Fethiye'de deniz turizmi biter" dedi.

DHA’dan Ergün Tos’un haberine göre, Turizm tesis alanı olarak imar verilen bölgede geçici ruhsatla çalışan işletmeler, Denizcilik Müsteşarlığı'nın geçici izinle çalışan işletmelere sörvey (denize elverişlilik belgesi) verilmeyeceği yönündeki genelgesi sonrası çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Kaçak konuma düşen işletmelerin sahipleri, imalat ve bakımlarını yaptıkları tekne ve yatların sörvey alamadığı için denizcilik sektöründe çalıştırılamayacağını savundu.

15 yıldır turizm tesis alanı olarak imar verilen bölgeden çıkmak için kendilerine yer gösterilmesini beklediklerini aktaran işveren ve işçiler, 3 bin 500 teknenin Fethiye Körfezi'nde karaya çekilmeyi beklediğini söyledi. Ellerinde 'İşsiz kaldık', 'Karaot'u istiyoruz', 'Çekek yerime dokunma', 'Yaşasın ahşap yatlar' gibi dövizler taşıyan işveren ve işçiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan kendilerine son aşamaya gelinen 'Karaot Projesi' tamamlanana kadar süre verilmesini istedi.

'3 bin 500 teknede 10 bin kişi etkilenecek’

Fethiye Tekne Yat İmalat ve Çekekçileri İşletme Kooperatifi Başkanı Bülent Taşan, genelge sonrası tersanelerde çalışan 500 işçinin işsiz kaldığını kaydetti. Her yıl 3 bin 500 teknenin bakımını yaptıklarını anlatan Taşan, bu teknelerde çalışan 10 bine yakın işçinin sektörden ekmek yediğini vurguladı. Genelgenin bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Taşan, "Biz çekek yerlerimize 2 aydır tekne ve yat çekmiyoruz. Çünkü bize sörvey gönderilmiyor. Aynı zamanda ben yat işletmecisiyim, yatım var. Yatımı karaya çekemiyorum. Benim bu kış sezonunda teknenin bakımını yapmam lazım. Bu süre dolduğu zaman sezona bakımsız giremem. Girememekten öte işletme belgesi alamam ve turizm yapamam. Onun için derdimiz büyük. Bu derdimize çare arıyoruz" dedi.

'Tekneler denizde çürüyor'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi Hikmet Selçuk ise kararın Fethiye'de deniz turizmini bitireceğini söyledi. Yat Çekek ve İmalat Yeri'nin kapatılmasının ilçe turizmine doğrudan etki edeceğini anlatan Selçuk, " Bugün Fethiye'de tekneler denizde çürüyor. Teknelerin çoğunun bakım için 2-3 aya ihtiyacı var. Sektör şu anda bitti. Tekneler batıyor. Karaot Projesi hızlandırılmalı ve buradaki işletmelere geçici izinleri geri verilmeli" diye konuştu.

'Fethiye deniz turizmi biter'

Fethiye DTO Başkanı Şaban Arıkan da genelgenin Fethiye turizmine büyük darbe vuracağını belirtti. Fethiye Körfezi ve koylara bağlanan yatlarda yılda 800 bin kişiye geceleme yaptırdıklarını aktaran Arıkan, deniz turizminin Fethiye'ye katkısının 50 milyon euro'ya yaklaştığını kaydetti. Şaban Arıkan, şöyle dedi:

"Fethiye'de deniz turizmi ölmesin istiyoruz. Bu yüzden Ankara 'ya gidip kararın gözden geçirilmesini isteyeceğiz. Fethiye'de herkesin beklediği 'Karaot Projesi' var. Bu tersanenin Karaot Plajı'na taşınması gerektiğini söyledik. Projemiz hazır. Bütün kurumlardan onay alınan proje neden hayata geçirilmiyor? Yatçılarımız denizde, bakım işletmelerimiz karada mağdur. 2015 yılında geçici izinle çalışan bütün işletmeciler kapatılacak. 'Sörvey hizmeti yapmayacağım' demek çekek yerlerinin imalathanelerinin kapatılması demek. Şu anda teknelerin bakımını yapsalar bile, bu tekneler ne satılabilecek, ne turizm işletmelerinde çalışabilecek. Bu durum kabul edilemez."