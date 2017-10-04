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Fethiye'de terör operasyonu: 7 gözaltı (3)

BÖLGE HALKI RAHAT NEFES ALDI Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde 10 gündür süren arama tarama faaliyetleri nedeniyle PKK'lı grubun kırsalda olduğunu öğrenen ve tedirginlik yaşayan bölge halkı, 7 kişinin gözaltına alınmasıyla rahat nefes aldı

04 Ekim 2017 18:03

BÖLGE HALKI RAHAT NEFES ALDI
Muğla\'nın Seydikemer İlçesi\'nde 10 gündür süren arama tarama faaliyetleri nedeniyle PKK\'lı grubun kırsalda olduğunu öğrenen ve tedirginlik yaşayan bölge halkı, 7 kişinin gözaltına alınmasıyla rahat nefes aldı. Operasyonun yapıldığı Kumluova Kavşağı\'nda toplanan vatandaşlar, yerde operasyona ait izleri aradı. Vatandaşlar kavşakta selfie çekip, sosyal medya hesaplarında jandarma ve polise teşekkür mesajları yayınladı.
\'KORKU YAŞIYORDUK\'
Kınık Mahallesi sakinlerinden Bayram Kaşlı, teröristlerin yakalanması nedeniyle çok sevinçli olduklarını söyledi. Sabah otomobiliyle Fethiye\'ye giderken kavşaktaki yoğunluğu gördüğünü belirten Kaşlı, \"Kaza olduğunu sandık. Daha sonra PKK\'lıların yakalandığını duyduk. Çok sevinçliyiz. Son günlerde evimizden çıkarken bile tedirgindik. Korku yaşıyorduk. Şimdi rahatladık. Polisimize jandarmamıza teşekkür ediyoruz\" dedi.
Kumluova Mahallesi\'nde seracılık yapan İzzet Çalgıcı, çatışma olduğu bilgisini aldıktan sonra kavşağa gelerek çevreyi gözlemlediklerini kaydetti. Çalgıcı, \"Uzun süredir arama tarama faaliyetleri yürütülüyordu. Polis, askeri timler arazideydi, yollar kesikti. Halkımız da tedirgindi. Polisimiz, askerimiz sağolsun\" diye konuştu. 

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