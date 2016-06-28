Fethiye’de ‘müşteri kapma’ kavgasında yumruklar konuştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotları arasında müşteri paylaşımı konusunda çıkan kavga, turistler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada yaralanan pilotlardan biri ambulansla hastaneye götürülürken, 2 firmadan 5 pilot hakkında yasal işlem başlatıldı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Belceğiz Plajı'ndaki kavga, geçen cuma günü (24 Haziran 2016) meydana geldi. Yeni firma kuran ve ofisleri olmadığı için Belceğiz Plajı'nda bir restoranda müşteri toplayan yamaç paraşütü pilotları ile yakınlarında ofisi bulunan pilotlar arasında müşteri konusunda anlaşmazlık çıktı.

Korsan uçuş yapmakla suçlandı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yamaç paraşütü yapmak isteyen bir kadın tatilcinin 2 firma arasında paylaşılamaması üzerine, ofisi bulunan firmanın pilotları, restoranda müşteri toplayan pilotları korsan uçuş yapmakla suçladı. Tartışma, Belceğiz Plajı'ndaki turistlerin gözü önünde kavgaya dönüştü.

Kavgada, bazı pilotlar aldıkları darbelerin etkisiyle yere düştü. Kavga, çevredeki işletme çalışanları ve tatilcilerin araya girmesiyle güçlükle durduruldu. Kavgada yaralanan 1 pilot, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan pilotlar Celal Y., Özgür Ş., Halil A., Naci P. ve Nusret A.'yı gözaltına aldı. Pilotlar sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kavga, Belceğiz Plajı'ndaki bir otelin restoranında yemek yiyen İngiliz turistler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde 2 ayrı firmadan yamaç paraşütü pilotları tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı görülüyor. Bazı pilotların darbelerin etkisiyle yere düştüğü, bir pilotun da el kamerasının demir çubuğuyla diğer yamaç paraşütü pilotuna vurmaya çalıştığı anlar kayıtlarda bulunuyor.