Fethiye'de paraşüt kazası: 1 ölü

Almanya’nın Münih kentinde paraşüt okulu bulunan tecrübeli yamaç paraşütü pilotu 44 yaşındaki Thomas Manfred Christian, Fethiye’nin Ölüdeniz Beldesi Babadağ'da öğrencilerine ders verirken uçuşa geçtikten sonra rüzgarın anidan paraşütünü kapatması sonucu 200 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Kafa travması geçiren ve kalp masajıyla 45 dakika yaşatılabilen Christian, yangın söndürme helikopteriyle hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.



Münih'ten 20 öğrencisiyle Ölüdeniz Beldesi'ne yamaç paraşütü uçuş dersi vermeye gelen paraşüt okulu sahibi Alman Thomas Manfred Christian, dün saat 17.30 sıralarında öğrencileriyle birlikte 1700 metre yüksekliğindeki Babadağ’daki uçuş pistine çıktı. Christian, öğrencilerine yapılması gereken gökyüzü hareketlerini anlattıktan sonra önce kendisi uçuşa geçti.



Gökyüzünden telsizle öğrencilerine uçuş direktifi veren Alman paraşüt eğitmeni Thomas Manfred Christian, son bir öğrencisinin de gökyüzüne yükselmesinin ardından uçuş yönlerini telsizle bir kez daha hatırlattı. Bu arada Babadağ’ın batısından esen rüzgarın etkisiyle paraşütünün yüzde 80’i kapanan Alman paraşütçü, yedek paraşütünü açamadan kayalıklara düştü. Kazayı görenler durumu hemen jandarma ve 112'ye haber verdi. Fethiye’den yaklaşık 1.5 saatte Babadağ’a güçlükle çıkabilen ambulans ekibi 1300 metreye düşen Alman paraşütçüye güçlükle ulaştı. 112 acil doktoru İhsan Erhamamcı ve ekibi, kafa travması geçiren Thomas Manfred Christian'ı devamlı kalp masajı yaparak yaşatmaya çalıştı.



HELİKOPTER DEVREYE GİRDİ



Ambulansa alınan Alman paraşütçünün hastaneye daha çabuk yetiştirilmesi için helikopter arandı. Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü emrinde görevli, Fethiye’de konuşlu orman yangın söndürme helikopteri havalanarak 1100 metre yükseklikte, ambulansta kafa travması geçiren Alman paraşütçüyü alarak Fethiye Değirmenbaşı mevkiindeki helikopter pistine indi. Burada bekleyen ambulans, yaralıyı ve ilkyardım ekibini alıp Fethiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Alman paraşütçü kurtarılamadı.



Alman paraşütçüye müdahale eden doktor İhsan Erhamamcı, “Yaralı kafa travması geçiriyordu. Kırıkları çoktu. Devamlı kalp masajı uyguladık. Kalp masajı yaparak yaklaşık 45 dakika yaşatmaya çalıştık. Hastaneye gelirken solunum durmuştu. Maalesef kaybettik” dedi.



Alman paraşütçünün ölümü ile ilgili soruşturma cumhuriyet savcılığı ve Ölüdeniz jandarmasısı tarafında sürdürülürken, paraşütçünün arkadaşları hastaneye akın etti.









