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Fethiye'de otomobil dereye uçtu: 3 genç öldü

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp dereye uçan otomobildeki 3 genç yaşamını yitirdi

12 Şubat 2018 15:31

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp dereye uçan otomobildeki 3 genç yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 14.15 sıralarında, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı\'nda meydana geldi. Serhat Hilmi Hancıoğlu (22) yönetimindeki 48 FR 111 plakalı otomobil, lastiği patlayınca kontrolden çıktı ve içinde bir miktar su bulunan yol kenarındaki dereye uçtu. Ters dönen aracın sürücüsü Hancıoğlu ile araçtaki Hüseyin Avcı (18) ve kuzeni Cemil Avcı (19) ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 genç, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Ancak 3 genç de kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

 

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