Fethiye'de köpek balığı böyle yakalandı

T24 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 250 kilogram ağırlığında, 3,5 metre uzunluğunda camgöz türü köpek balığı yakalandı.



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Fethiye Körfezi açıklarında yakalandığı bildirilen balık, tekneye sığmadığı için balıkçılar tarafından tekneye bağlanıp çekerek getirildi.



Camgöz türü köpek balığını yakalayan ve 30 yıldır balıkçılık yaptığı öğrenilen Ali Akboyun, siroz balığı tutmak için denize açıldıklarını belirterek, "Denize bıraktığımız kabaklara bağlı oltalarla köpek balığını yakaladık.





Köpek balığı teknemize sığmayınca tekneye bağlayıp çekerek getirdik. Önceki gün de 100 kiloluk köpek balığı yakalamıştık, bu yakaladığımız ise yaklaşık 250 kilogram ağırlığında" dedi.



Köpek balığının yakalanma anı ise balıkçılar tarafından cep telefonu tarafından görüntülendi.