-Fethiye'de ''Kenan Evren'' ismi değişmedi MUĞLA (A.A) - 01.02.2012 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Meclisi, Kenan Evren Caddesi'nin isminin değiştirilmesi önerisini kabul etmedi. Fethiye Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısı Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda daha önce komisyona gönderilmiş olan Kenan Evren Caddesi'nin isminin değiştirilmesi önerisi yeniden görüşüldü. Belediye Başkanı Saatcı yaptığı konuşmada, şunları söyledi: ''İlçemizde verilen isimleri değiştirme lüksümüz yok. Kenan Evren ismi biraz farklı. Bu insanın elinde birçok arkadaşımızın kanı var. Ben o dönemlerde işkence gördüm ve cezaevinde yattım. Yedek subay adayıyken Uğur Mumcu gibi er olarak askerliğimi tamamladım. O zaman korkumdan ben o anayasaya 'evet' oyu kullandım. 90 yaşındaki bir insanı şimdi yargılayıp, ilçedeki caddeden ismini kaldırsak neye yarar. O kişiyi zaten tarih yargılamış'' dedi. Meclis üyelerinin de görüşlerini aktarmasının ardından yapılan oylamada, oy çokluğuyla caddenin isminin değiştirilmemesine karar verildi.