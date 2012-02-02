T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fethiye'de ''Kenan Evren'' ismi değişmedi MUĞLA (A.A)

02 Şubat 2012 01:00

-Fethiye'de ''Kenan Evren'' ismi değişmedi MUĞLA (A.A) - 01.02.2012 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Meclisi, Kenan Evren Caddesi'nin isminin değiştirilmesi önerisini kabul etmedi. Fethiye Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısı Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda daha önce komisyona gönderilmiş olan Kenan Evren Caddesi'nin isminin değiştirilmesi önerisi yeniden görüşüldü. Belediye Başkanı Saatcı yaptığı konuşmada, şunları söyledi: ''İlçemizde verilen isimleri değiştirme lüksümüz yok. Kenan Evren ismi biraz farklı. Bu insanın elinde birçok arkadaşımızın kanı var. Ben o dönemlerde işkence gördüm ve cezaevinde yattım. Yedek subay adayıyken Uğur Mumcu gibi er olarak askerliğimi tamamladım. O zaman korkumdan ben o anayasaya 'evet' oyu kullandım. 90 yaşındaki bir insanı şimdi yargılayıp, ilçedeki caddeden ismini kaldırsak neye yarar. O kişiyi zaten tarih yargılamış'' dedi. Meclis üyelerinin de görüşlerini aktarmasının ardından yapılan oylamada, oy çokluğuyla caddenin isminin değiştirilmemesine karar verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24