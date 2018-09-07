Fethiye'de kaçaklardan 5 bin dolar alan 2 organizatör ile 73 göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinden tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan Pakistan uyruklu 73 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 2 Türk kaptan, gözaltına alındı. Organizatörlerin, kaçaklardan kişi başı 5 bin dolar aldıkları öğrenildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu bir grup kaçağın tekneyle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Fethiye\'nin İnlice Koyu\'ndaki \'Felici\' isimli tekneye, saat 07.30 sıralarında, operasyon düzenlendi. Tekne henüz denize açılmışken yapılan operasyonda, organizatör olduğu öğrenilen 2 Türk kaptan ile Pakistan uyruklu 73 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik tarafından yapılan işlemleri sonrası Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Gözaltındaki sorgusu süren organizatörlerin, kaçaklardan kişi başı 5 bin dolar aldıkları öğrenildi.

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