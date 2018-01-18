Fethiye'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde sabah başlayarak etkili olan fırtına, zor anlar yaşattı.

Fethiye\'de gece boyunca etkili sağanağın ardından sabah başlayan rüzgarın hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgarla oluşan ve sahil bandına vuran dalgalar, bazen yürüyüş yoluna kadar ulaştı. Kıyıda bulunan restoran ve kafeteryalarda çalışan personel, sandalye ve masalara güçlükle sahip çıktı. Küçük teknelerden ve kayıklardan bazıları alabora oldu. Bazı vatandaşlar ise teknesini vinç yardımıyla kurtardı. Vatandaşlar sert rüzgardan ve yağıştan korunmak için sahile çıkmamaya özen gösterdi. Diğer taraftan Fethiye Körfezi, çamura döndü. Yoğun yağış dolayısıyla özellikle Kargı ve Mut derelerinden gelen çamurlu yağmur suyu ve denizde daha önce biriken toprağın oluşturduğu tepelikler nedeniyle, körfezin rengi kahverengiye döndü. Körfeze dökülen akarsuların taşıdığı atıklar ve çamurun yanı sıra, Fethiye\'nin merkezi ile Şövalye Adası arasında yer alan kesimde, denizin toprakla dolan kısımlarında oluşan toprak tepeleri de körfezi kahverengiye döndürdü.



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