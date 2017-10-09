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Spor

Fethiye'de 'enduro' heyecanı

Ergün TOS/FETHİYE, (DHA)- FETHİYE'de hafta sonu düzenlenen Türkiye Enduro Şampiyonası 5'inci Ayak Yarışları nefes kesen anlara sahne oldu

09 Ekim 2017 18:25

Ergün TOS/FETHİYE, (DHA)- FETHİYE\'de hafta sonu düzenlenen Türkiye Enduro Şampiyonası 5\'inci Ayak Yarışları nefes kesen anlara sahne oldu.
Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Fethiye Ormanspor tarafından Esenköy Mahallesi\'ndeki Akdeniz Off Road Park\'ta düzenlenen yarışa 50 motosiklet sürücüsü katıldı. Kros, enduro ve ekstrem testten oluşan toplam 120 kilometrelik parkurda yarışçılar kıyasıya mücadele etti. Yarışçılar yağmur nedeniyle çamurlaşan toprak zeminde zor anlar yaşadı. Etabı 34 sporcu tamamlayabildi. Yarışın tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara kupaları verildi.

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