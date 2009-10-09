Fethiye'de dubleks mezar

İki mezarı tek mezar içerisine yerleştiren Fethiyeli taksici Öner Bakan (47), eşini çok sevdiğini ve öldükten sonra da ondan ayrılmamak için altlı üstlü mezar yaptırdığını açıkladı. Öner Bakan, ölümün provasını yapmak için mezarında yatıp kalkıyor.Fethiye'nin Ölüdeniz Beldesinde yaşayan Öner Bakan, ölmeden kendini mezara koydu. Bakan, Ölüdeniz'de bulunan Çatallar Mezarlığı'nda bin lira para harcayarak kendisine lüks bir mezar yaptırdı. Mezarın iç duvarlarını pirket, tabanını da betonarme yaptıran Bakan, vasiyet bıraktığını, öldükten sonra da mezarın üzerinin kapatılacağını söyledi.Mermer ve parke taşları ile süslediği mezarının çiçeklerini de kendisi diken taksici Öner Bakan, şimdiden mezar taşını yaptırarak ölüm hanesini boş bırakıp diktirmiş bile. Mezarını çift katlı olarak yaptıran Bakan, gününün büyük bölümünü de burada kabrinde geçiriyor. Baca deliği ile mezarını havalandıran Bakan, bazı geceler burada yatıp kalkıyor. Bu baca deliğinin mezarın içindeki suların tahliye edilmesini de sağlayacağını ifade eden Bakan, bu fikri kışın ölen bazı kişileri suyla dolan kabirlere gömmek zorunda kaldıkları için edindiğini açıkladı. Kendisini kabir aşığı olarak nitelendiren Öner Bakan, çok sevdiği eşi ile öldükten sonra da birlikte olmak için mezarını çift katlı yaptırdığını açıkladı. "Eşim veya ben kim önce ölürse alt kata, diğerimiz de üst kata gömülecek" diyen taksici Bakan, ölümün ne zaman geleceğini kimsenin bilmediğini söyledi. Etrafındakilerin kendisini deli sandığını, fakat ölümden kaçış olmadığı için bu ithamları hiç umursamadığını belirten Öner Bakan, "Ben öldükten sonra geride kalanlara masraf ve yük olmak istemiyorum. 3 çocuğum var. Ama ben kendi mezarımı kendim yaptırdım. Onların ben öldükten sonra nasıl bir mezar yapacağını bilmiyorum. Hem eşimle üst üste bir mezar yaptırdım ki öldükten sonra da ayrılmayalım." dedi.Öner Bakan'ın kendi mezarını yaptırıp içinde yaşamasını hayretle karşılayan belde sakinleri de insanın ölmeden kendine mezar yaptırmasının, ölümü hatırlamasının normal olduğunu ifade ediyor.