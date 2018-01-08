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Fethiye'de bahar havası

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayanlar, baharı aratmayan havanın tadını çıkardı

08 Ocak 2018 15:01

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde yaşayanlar, baharı aratmayan havanın tadını çıkardı.
Yağışlı geçen günlerin ardından güneşin yüzünü göstermesiyle Fethiyeliler, kıyılara akın etti. Kimi balık tutarken, kimi de denize girdi. Kıyılarda köpekleriyle oynayanlar da eğlenceli anlar yaşadı. Sezonda sörfçülerin popüler mekanı olan Çalış sahili, bu hafta sonu mangalcılara kaldı. Fethiyeliler, aileleriyle beraber sahile çıkarak güzel havanın tadını çıkardı. Anneler çocuklarıyla parkları doldurdu.

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