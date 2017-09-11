Fethiye'de alevler 2 dönüm çam ormanına zarar verdi

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi yakınlarında çıkan yangında 2 dönüm çam ormanı zarar gördü.

Bugün saat 06.45 sıralarında, Gökben Mahallesi Kocadere Mevkii\'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ulaşım yolu olmayan, sarp kayalıklarla çevrili bölgedeki yangına, helikopterle havadan, 2 arazöz, 1 tanker, 1 ilk müdahale aracı ve 10 yangın işçisiyle de karadan müdahale edildi. Büyümeden kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm çam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.



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