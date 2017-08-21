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Fethiye'de ahşap gulet yandı, sahibi gözyaşlarına boğuldu

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 17 metre uzunluğundaki 'Luckym' isimli ahşap gulet, Katrancı Koyu açıklarında yanarak battı

21 Ağustos 2017 19:54

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, 17 metre uzunluğundaki \'Luckym\' isimli ahşap gulet, Katrancı Koyu açıklarında yanarak battı. Yangın sırasında teknede bulunan tekne sahibi Mehmet Metin Mursalıoğlu ve kaptan Muhammet Kuru, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Mursalıoğlu, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Fethiye Kordon Koyu\'ndan Göcek Mahallesi\'ne gitmek için bugün saat 10.00 sıralarında hareket eden 17 metre uzunluğundaki 4 kabinli ahşap gulette Katrancı Koyu açıklarında elektrik arızası meydana geldi. Tekne sahibi Mehmet Metin Mursalıoğlu ve kaptan Muhammet Kuru, arızayı gidermeye çalışırken makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Göcek\'teki D-Marin ile Karagözler Mahallesi\'ndeki Ece Marine\'den yangın söndürme tekneleri müdahale etti. Bu sırada olay yerine ulaşan sahil güvenlik ekipleri, teknede yangına müdahale etmeye çalışan Mursalıoğlu ve Kuru\'yı bota aldı. Gulet, söndürme ekiplerinin müdahalesine rağmen sulara gömüldü. Dumandan etkilenen tekne sahibi Mursalıoğlu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya ulaştırılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mursalıoğlu\'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin arandırıldığı belirtildi.

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