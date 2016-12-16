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Sağlık

Fethiye'de 22 öğrenci zehirlendi

'Yerli Malı Haftası' kapsamında öğrenci velileri tarafından okula getirilen yiyeceklerden yiyen 22 öğrenci, zehirlendikleri şüphesiyle ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı

16 Aralık 2016 21:27

Muğla'nın Fethiye İlçesi Babataşı Mahallesi'ndeki Yusuf İzzet Gökçe Ortaokulu'nda 'Yerli Malı Haftası' kapsamında öğrenci velileri tarafından evde hazırlanan yiyecek ve içecekler, bugün 09.00- 10.00 saatleri arasında öğrencilere dağıtıldı.

Yiyeceklerden yiyen 22 öğrencide baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti baş gösterdi. Bazı öğrenciler okula gelen ambulanslarla, bazıları ise öğrenci velileri tarafından Fethiye'de hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Serum bağlanan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

 

'Pizza nedeniyle zehirlenmiş olabilirim'

 

Özel Letoon Hastanesi'nde tedavisi süren 7'nci sınıf öğrencisi K. K., makarna, makarna salatası, kurabiye, pasta ve pizza gibi yiyecekler yiyip ayran içtikten sonra rahatsızlandığını söyledi. Pizza nedeniyle zehirlenmiş olabileceğini savunan Kaplan, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti üzerine ambulansla hastaneye getirildiğini belirterek birçok arkadaşının da aynı şikayetlerle hastaneye getirildiğini belirtti. K.K.'ın annesi F.K., kızının hastaneye götürüldüğü telefonda öğrendiğini söyleyerek, "Sabah yiyecekleri kendimiz de gördük. Hepsi normaldi. Öğrencilerin yedikleri pizzadan, ayrandan ya da meyve suyundan etkilenmiş olabileceğini düşünüyorum. Pizzaya konulan sucuk ve salamlar sorun yaratmış olabilir" dedi.

 

'Hayati tehlike yok'

 

Özel Letoon Hastanesi'nden Pratisyen Hekim Veli İdgü ise hastaneye gelen 8 öğrencinin tedaviye alındığını söyledi. Öğrencilere gerekli kan tahlillerinin yapıldığını belirten İdgü, "Öğrencilerin şuan hayati tehlikesi gözükmüyor. Yemek yedikten sonra kusması olmayanları bir süre daha takip edip taburcu edeceğiz. Olay olur olmaz Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçildi ve gerekli bilgiler yetkililere aktarıldı. Zehirlenme şüphesi şeklinde değerlendiriyoruz. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra konu açıklık kazanacak" diye konuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Bir öğrenci velisinin evden getirdiği yiyeceğin zehirlenmeye neden olduğundan şüphelendiklerini anlatan Çalık, gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti.

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