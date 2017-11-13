Fethiye ve Bodrum'da 45 kaçak ile 3 organizatör yakalandı

Yaşar ANTER/ BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen yabancı uyruklu 45 kaçak ile 3 organizatör şüphelisi, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.30 sıralarında, devriye görevi yapan termal kameralarla Akyarlar Mahallesi açıklarında kaçaklar olduğunu belirledi. Ekipler, içinde İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan kaçakların bulunduğu bir botu durdurdu. Bottaki 22 Suriyeli, ekipler tarafından kurtarılırken, Bodrum Limanı\'na getirilip, buradan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

RODOS\'A GEÇECEKLERDİ

Sahil güvenlik ekiplerince, aynı gün sabah saatlerinde, bu kez Fethiye Körfezi\'nde durdurulan fiber teknede yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na geçmeye çalışan 22\'si Suriye, 1\'i Filistin uyruklu 23 kaçak ile 1\'i Gürcistan, 2\'si Ukrayna uyruklu 3 organizatör şüphelisi, yakalandı. Karaya çıkarılan kaçaklar ve organizatör şüphelileri, işlemleri için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı\'nın kamu düzeninin sağlanması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve insanların mağduriyetinden kazanç sağlayan insan kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI