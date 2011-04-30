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Yaşam

Fethiye esnafı plajda eylem yaptı

Fethiye'de 100 esnaf, plajda toplanıp eylem yaptı. O sırada güneşlenen turistler...

30 Nisan 2011 03:00

T24 - Fethiye'de 100 esnaf, plajda toplanıp eylem yaptı. O sırada güneşlenen turistler vardı ve ne olup bittiğini anlamadan, büyük bir şaşkınlıkla onları izledi.

Plajda esnaf eylemi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde bir grup esnaf, ilçenin en büyük plajı konumundaki Çalış Plajı'nın turizm sezonuna hazırlanmadığı gerekçesiyle turistler güneşlendiği sırada eylem yaptı.

Fethiye'de, Caretta carettaların üreme alanı olan Çalış Plajı'nda esnaf, turistlerin şaşkın bakışları arasında plajda toplandı. Yaklaşık 100 kişilik esnaf grubuna, ilçedeki yerleşik yabancılar da destek verdi. Sahilde toplanan eylemciler alkış ve ıslıklarla tepkilerini gösterdi.

Plajda esnaf eylemi

Bir süre protestolarını sürdüren grup adına daha sonra Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay bir açıklama yaptı. Ay, Çalış Plajı'nın yaz döneminde 10 bin yerli ve yabancı turiste hizmet verdiğini belirterek, Çevre Koruma Kurulu'nun sorumluluğunda bulunan plajda hiçbir çalışmanın yapılmadığını söyledi.


'Plajımız sahipsiz kaldı'

DHA'nın haberine göre; plajda dinlenme, güneşlenme ve işletmeler için hiçbir yerin hazırlanmadığına dikkat çeken Ay, "Plajın işletilmesiyle ilgili birçok kurum ve kuruluşun adını duyduk. Bizler esnaf ve bölge halkı olarak dışarıdan gelecek bir işletmeciye sıcak bakmıyoruz. Plajın bölgedeki bir işletmeciye kiralanmasını istiyoruz. Plajımız şu an tamamen sahipsiz kalmıştır" diye konuştu.

Plajın sezona hazırlanması için Çevreme Koruma Kurulu'na başvuru da yaptıklarını kaydeden Ay, "Olumlu sonuçlar bekliyoruz" dedi.

Eylemciler, açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.


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