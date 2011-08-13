Fethiye denizinde kirlilikten balık kalmadı!

T24 – Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Darboğaz Koyu’na demirleyen tur teknelerinin sintinesini denize boşaltması, bölgede yaşayanlardan tepki çekti. Sahil Güvenlik ekiplerinin geçtiğimiz haftalarda Ölüdeniz’deki denetimlerinin artırmasının ardından, Darboğaz Koyu’da da çevre kirliliğine karşı önlem alan Sahil Güvenlik botuna rağmen tekneler sintine boşaltmaya devam etti.









Akdeniz’in önemli turizm ilçelerinden biri olan Fethiye’de deniz kirliliği giderek artıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar tur teknelerinin yarattığı kirlilikten dolayı birçok balık çeşidinin artık yok olduğunu ve kirli denizlerde yaşayan denizanalarının arttığını söylediler.









Amatör olarak dalgıçlık yapan Fethiyeli bir çevrecinin T24’e ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gönderdiği mektubu aynen yayımlıyoruz:



Dün (11.08.2011) Fethiye Gemiler sahili mevkiindeki Darboğaz koyuna arkadaşlarımla yüzmeye gittik. Sahile inerken St. Nicholas Adası’nın çevresinde gördüğüm Sahil Güvenlik botu açıkçası geçen haftalarda Ölüdeniz'de yaşanan kirlilikten dolayı sevindirmişti. Fakat Sahil Güvenlik botunun civarda olmasına rağmen çevredeki jet-ski, su sporları motorları korkusuzca cirit atıyor ve gerçekten günlük tekne turları sintinelerini basarken gördüm. Darboğaz yüksekten inerken denizin maviliğinin yanında teknelerin sintine basması inanılır gibi değil. Özellikle Darboğaz koyunda inanılmaz derecede biriken sintineye gelen Denizanası saldırısı yüzünden dünden beri sol bacağımı kullanamıyorum. Bot yokken denize atılmayan pislik kalmıyor, botun mevkide olmasına rağmen bu kadar cesur olan bu adamlara hala göz yumulması artık inanılır gibi değil.



Amatör olarak serbest dalış ile bilinçli olarak zıpkınla avlanıyorum, denizlerimizin ne kadar hassas olduğunu ahtapot ve benzeri hayvanların olmadığını görmek artık beni ağlatıyor. Istakoz vs. tarzı hayvanlar tertemiz suda barınır, artık Fethiye'nin en temiz bölgelerinden biri olan, Karacaören, Gemiler, Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi mevkiinde değil ıstakoz, normal balık bile yok ve bu tamamen Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluğudur. Amatör olta balıkçılığı yapan minik teknelere yazılan caydırıcı cezaları, büyük tur teknelerine de yazılmasını istiyorum ve bilinçli avlanan hiçbir balıkçının denize basılan sintine, atılan poşet, izmarit kadar zararı yok! Ölüdeniz'de tekne turu istemiyoruz artık.



11 Yaşımdan beri dalış yapıyor, denizle ilgileniyorum. 2000-2004 yılları arasında Ölüdeniz'de tekne turlarında çalıştım. Artık bu deniz geçen her gün öncekinden çok daha fazla kirleniyor gerçekten bir şey yapmazsak ölecek her şey. Yardımınıza ihtiyacım var.

