Fethiye'de tur teknesi battı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Saat 16.30 sıralarında Fethiye'de günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkisinde, kıyıya 50 metre kala su alarak battı.

Teknede bulunanların çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren diğer yaralılar anne Narin Yılmaz ve Ravza Yılmaz'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Teknede 35'i yoldu 38 kişinin olduğu öğrenildi. (DHA)