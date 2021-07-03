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Yaşam

Fethiye'de tur teknesi battı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

03 Temmuz 2021 20:36

Fethiye'de içerisinde 38 kişinin olduğu bir tur teknesi, kıyıya 50 metre kala su alarak battı. Teknedekilerin büyük bölümü yüzerek kurtuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden, 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz hayatını kaybetti.

tur teknesitekneMuğlaFethiye
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