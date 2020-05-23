Fethiye’de hayvan ambulansı hizmete açıldı

Fethiye’de yaşayan hayvansever yurttaş Selda Korhan, Fethiye Belediyesi’ne gelerek Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya sokak hayvanlarıyla ilgili projelerini anlattı. Ardından Fethiye Belediyesi yetkililerinin, Fethiye Hayvan Severler Dayanışma ve Yardımlaşma Grubu’yla (Fethiye Animal Lovers) yaptığı görüşmeler sonrasında hayvan ambulansı tasarlandı. Sokak hayvanlara yerinde müdahale edilebilmesi için Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Veli Pabuşçu, Fethiye Hayvan Barınağı Veteriner Hekimleri Emre Kangal, Hüseyin Cangara ile birlikte hayvanlara uygun olarak tasarlanan ambulans hizmete açıldı.

BirGün'de yer alan habere göre Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Veli Pabuşçu yaptığı açıklamada, “Fethiye’de sokak hayvanları konusunda daha önce sıkıntılar yaşıyorduk. Bu sıkıntıları gidermek amacıyla çalışmalar yaptık. Hayvanların hem mama desteği hem de sağlık sorunlarıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Şuan da yerinde tedavi için donanımlı bir hayvan ambulansı temin ettik. Veteriner arkadaşlarımız sıkıntı olduğunda sokak hayvanlarımıza yerinde müdahale edebilecek. Ben verdiği desteklerden dolayı Alim Başkanımıza, Selda hanıma, veteriner arkadaşlarımıza, tüm gönüllülerimize ve mama desteği sağlayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yardımlarını devam ettirmelerini rica ediyorum” dedi.

Veteriner Hekim Emre Kangal ise konuşmasında, “Mevcut çalışma sistemimizle birçok hayvana müdahale edebiliyorduk ama daha konforlu olması, daha hızlı olması açısından ambulansın hizmete sunulmuş olması bizler için de sokak hayvanları için de büyük bir avantaj oldu. Emeği geçen tüm hayvansever arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fethiyeli hayvansever Selda Korhan ise Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya teşekkürlerini sunarak, “Meclis üyesi Veli Pabuşçu’ya, tüm belediye çalışanlarına ve gönüllülerimizden Nurhan Gürhan, Mihaela Neagu, Ferhan Gökoğlan, Semiha Durgut’a ve grubumuzdaki tüm gönüllü arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Barınağımızda çok güzel hizmetlerin verildiğini biliyoruz. Ancak belediyemizle el ele verip daha güzel şartlar oluşturabileceğimize inandık. Sokaktaki canlarımızın evdekiler kadar şanslı olmadığını biliyorduk. Bu yüzden 7/24 hizmet verebilecek hayvan ambulansımızı bugün hizmete soktuk. İlerde sizlerle paylaşacağımız çok daha güzel projeler var. Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden Özbek Akçit’le yaptığım görüşme sonrasından sokak hayvanlarının taş ve kum yememesi için mama kapları projesini hayata geçirdi. Mamalarla birlikte kaplar da dağıtıldı. Özbek Bey’e de ayrıca çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.