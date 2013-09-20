Fethiye Çetin, Dink davasını anlattığı kitabını Ankaralı okurlarıyla buluşturuyor

Hrant Dink suikastı davasının avukatı ve yazar Fethiye Çetin, Dink cinayetinin öncesi ve sonrasına dair tanıklığını, sürecin aktörlerini, açılan davaları ve kararları anlattığı 'Utanç Duyuyorum!' adlı kitabının ilk imza etkinliğini Ankaralı okurları için Uçan Süpürge’de yapacak.

Çetin, isteyen okurlarına, çok ilgi gören 'Anneannem' adlı kitabı ve yazarlarından biri olduğu 'Torunlar'ı da imzalayacak.

İmza etkinliği 21 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Ege Restoran'da (Tunalı Hilmi Caddesi, Büklüm Sokak, 54, Kavaklıdere) gerçekleştirilecek.

Yazar, Uçan Süpürge’nin ardından saat 18.00’de Kızılay’daki İmge Kitabevi’nde okurlarıyla buluşacak ve kitaplarını imzalayacak.