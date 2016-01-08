Fethiye Belediyesi'nde asgari ücret 2250 lira oldu

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 1300 liralık asgari ücret hakkında "Bu parayla işçinin yaşaması zor" diyerek, belediyede çalışan en düşük işçi maaşlarının 2250 liraya yükseltildiğini açıkladı. Ayrıca işçilere yılda 6 kez ikramiye verilecek.

Fethiyehaber.com'dan Zeynep Olca ve Bahadır Konuk'un haberine göre; Fethiye Belediyesi ve Belediye-İş arasında imzalanan 2+1 yıllık toplu sözleşme ile işçi maaşlarına 2016 yılı için yüzde 10, 2017 yılı için yüzde 11 oranında zam yapıldı. Böylece Fethiye Belediyesi’ndeki en düşük maaş 2 bin 250 lira olarak belirlendi. İşçiler ayrıca yılda 6 kez ikramiye alacak.

Eğitim durumuna göre ek ücret

Fethiye Belediyesi işçi statüsünde çalışan 300 personelin eğitim durumlarına göre ek ücret verilmesiyle ilgili çalışmayı da başlattı. Bu kapsamda lise mezunu olan bir personel 100 lira, yüksekokul mezunu 150 lira, üniversite mezunu 200 lira, yüksek lisans mezunu ise 250 lira ek ücret alacak.

Başkan Saatcı: Helali hoş olsun

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, asgari ücretle ile geçinen bir vatandaşın Türkiye şartlarında geçinmesinin zor olduğunu kaydederek, “Asgari ücret 1300 lira oldu. Fethiye’de belki hayat kolay ama ülke genelinde vatandaşların bu rakamlarla hayata devam etmesi çok zor. Güneş çarığı, çarık ayağı sıkıyor. Bu işin bir sınırı da yok. Verebildiğimiz bu kadar, arkadaşlarıma helali hoş olsun. İnşallah kazasız belasız iyi bir aile ortamı içerisinde onlar rızıklarını kazanmaya, bizler de onların hakkını vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.