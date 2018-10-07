Fethiye Belediye eski Başkanı Özer Olgun, son yolculuğa uğurlandı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'da, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Fethiye Belediye eski Başkanı Özer Olgun (79), gözyaşlarıyla Fethiye Taşyaka Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Fethiye\'de 1977- 1980 ve 1989- 1994 yıllarında belediye başkanlığı yapan, evli ve 3 çocuk babası Özer Olgun, bugün saat 14.30 sıralarında, Kayaköy Mahallesi\'nde, Yunanistan\'dan gelen mübadil torunları ile kahvede sohbet ettikten bir süre sonra aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Olgun, kaldırıldığı Lokman Hekim Esnaf Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Özer Olgun için Fethiye Yeni Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Fethiye Belediye Başkanı İYİ Parti\'li Behçet Saatcı, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve Olgun ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Özer Olgun\'un tabutunun başında belediye zabıta görevlileri, nöbet tutarken, ailesinin Fethiye Belediyesi önünde tören yapılmasını istemediği öğrenildi. Kılınan namazın ardından Özer Olgun\'un cenazesi, Fethiye Taşyaka Mezarlığı\'na götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÖZER OLGUN KİMDİR?

Özer Olgun, 1977 ile 1980 yılları arasında CHP\'den Fethiye Belediye Başkanlığı yaparken, 12 Eylül darbesi sonucu Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Olgun, daha sonra 1989- 1994 yıllarında SHP\'den Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Özer Olgun, Fethiye\'de yaklaşık 6 yıl CHP İlçe Başkanlığı görevlerinde de bulunurken, Belediye Başkanlığı döneminde 18\'inci madde uygulamaları ile Fethiye\'nin imar planı çalışmalarına önemli katkı sağladı.

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