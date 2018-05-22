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Yaşam

Fethiye açıklarında balina görüntülendi

Görüntülenen balinanın türünün 'kaşalot' olduğu belirtildi

22 Mayıs 2018 21:17

Muğla'nın Fethiye İlçesi açıklarında, yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir balina görüntülendi.

Balıkçı Arif Arıkan,  Fethiye İlçesi Kızıl Ada açıklarında avlanırken yaklaşık 10 metre uzunluğundaki balinayı görüntüledi. Arıkan, daha önce de bölgede balina gördüklerini söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz, görüntülerdeki balinanın 'kaşalot' ya da 'ispermeçet' olarak bilindiğini belirterek, "Akdeniz'de nesli tehlike altında olan kaşalotun Türk sularında yaşama şansı bulması sevindirici" diye konuştu.

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