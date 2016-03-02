Fethi Paşa Korusu imara mı açıldı?

Üsküdar'da bulunan, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’e satılan ve 2014'te yanan Üsküdar’daki tarihi Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün de yer aldığı Fethi Paşa Korusu'na bugün iş makineleri girdi. Halkın korunun imara açıldığına ilişkin tepkisi üzerine yetkiler, Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nde restorasyon yapıldığını söyledi.

Radikal’den Hacı Bişkin’in haberine göre; İstanbul Üsküdar Sultantepe Mahallesi'nde bulunan tarihi Fethi Paşa Korusu'na iş makinaları girdi. Bir süredir bölgeye yerleştirilen iş makinalarının bugün itibariyle çalışmaya başladığını söyleyen mahalle sakinleri iş makinalarının durdurulmasını istedi.

“Restorasyon yapılıyor”

Tepkilere rağmen iş makinalarının çalışmaya başladığı Fethi Paşa Korusu ile ilgili konuşan yetkililer ise Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nde restorasyon yapıldığını söyledi. Fethi Paşa Korusu’ndaki çalışmanın restorasyon amaçlı olmadığını söyleyen mahalleli ise korunun imara açılacağını iddia etti.

Ne olmuştu?

Üsküdar Sultantepe Mahallesi'nde, İstanbul Boğazı’na hâkim noktada bulunan Fethi Paşa Korusu'nda bulunan Hüseyin Avni Paşa Köşkü Haziran 2014’te yandı. Köşkün tamamen küle dönmesine neden olan yangın sonrasında içinde 3 bin ağaç bulunan korunun müteahhit Mehmet Cengiz tarafından satın alındığı ortaya çıkmıştı.