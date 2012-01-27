'Festus cinayeti'nde sahte tutanak skandalı



T24 - Festus Okey davasında üye hâkimden polise şok suçlama: Okey'i uyuşturucu kaçakçısı göstermek için sahte tutanakla delil üretildi.





İsmail Saymaz'ın Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Nijeryalı Festus Okey’in Beyoğlu Polis Merkezi’nde öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Okey’i taksirle öldürdüğü iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen sanık polis Cengiz Yıldız’ın ‘kasten adam öldürmekten’ cezalandırılması gerektiğini belirten hâkim Keskin Karakurt karara şerh koydu.



Karakut, karara karşı yazısında Okey’in karakoldaki üst araması sırasında üzerinden 12 paket kokain maddesi çıktığı yönünde düzenlenen tutanak için, “Sonradan olayın vahametini hafifletmeye yönelik olarak tanzim edildiği, maktulün uyuşturucu madde ticareti yaptığı, makbul bir kişi olmadığı yönünde delil oluşturulmaya çalışıldığı kanaatine varılmıştır” değerlendirmesini yaptı. Keskin’e göre polis Yıldız, ‘maktulü sorgulamak, korkutmak, gözdağı vermek, kişisel ego tatmini, egemenliği altına aldığı kişiye karşı güç gösterisinde bulunmak gibi saiklerle’ hareket etti.





Yine aynı polis



Hâkim Karakurt’un iki sayfalık muhalefet şerhinde, Okey’in üzerinde 13 paket kokain maddesi bulunduğu yönünde sahte evrak düzenlendiği iddiasını, Kamotay Akçil adlı polis memurunun odada bulunmamasına rağmen bu yöndeki tutanağa imza koymasıyla açıkladı. Karakurt’un suçladığı polis Kamotay Ayhan Akçil’in adı, Okey’in ölümünden 18 gün sonra Beyoğlu polisince Tarlabaşı’nda Mona Musa adlı Somalili’nin evine yönelik baskında da geçmişti.



Akçil’in de katıldığı baskında Frank Paul ve Maldonada Garcia adlarına düzenlenmiş, üzerinde Festus Okey’in resminin olduğu kimlikler ve 204 gram uyuşturucu bulunduğu açıklanmıştı. Şüpheli Mona Musa, “Evinde ele geçtiği bildirilen belgelerin polis tarafından bırakıldığını” savununca polisler hakkında soruşturma açılmıştı.





Hâkim Karakurt’un, muhalefet şerhindeki diğer itirazları özetle şöyle:



Silah, çekiştirirken patlamadı:Maktulde atış artığına rastlanmamıştır. Buna karşın silahın çekiştirme sırasında ateş aldığı yönündeki savunma doğrulanmamıştır. Maktül polisin silahını alması halinde bunun intihardan farksız olduğunu bilecek durumdadır.



Ego tatmini ve güç gösterisi: Sanık Cengiz Yıldız maktulü sorgulamak, korkutmak, gözdağı vermek, kişisel ego tatmini, egemenliği altına aldığı kişiye karşı güç gösterisinde bulunmak vb. gibi saiklerle hareket etti. Sanık Yıldız maktul giyinik haldeyken, ağzında mermi bulunan ya da ağzına mermi sürdüğü tabancayla ona diz çöktürdü, silahı omuz kısmına doğrulttu, parmağını tetiğe yanlışlıkla ve hataen basarak maktulü sol omuzdan dikine aşağı vurmuştur.

Sanık 2 yıllık polistir. Ağzında mermi olan silahla bu şekilde tedbirsiz davranılmaması gerektiğini, emniyet supapları ortadan kaldırılan silahın her an ateş alabileceğini, kişinin hayati noktalarına doğrultulmuş silahın ölüm sonucunu doğurabileceğini bilebilecek durumdadır. Buna rağmen eylemini sürdürmüş, ne olursa olsun düşüncesiyle umursamaz bir davranış sergilemiştir. Bu nedenle ‘kastla adam öldürme suçu’ oluşmuştur.

