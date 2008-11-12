Festivallerin en neşelisi başlıyor

Tüm dünyadan en iyi komedi filmlerini bir araya getiren Bonus 7. Uluslararası Komedi Filmleri Festivali 14 Kasım’da başlıyor. Bu yıl onur ödülünü usta oyuncu Gazanfer Özcan’a verecek olan festival, 20 Kasım’a kadar kahkaha dolu bir hafta yaşatacak.Garanti Bonus Card sponsorluğunda Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı tarafından (TÜRSAK) gerçekleştirilen Bonus 7. Uluslararası Komedi Filmleri Festivali, 14- 20 Kasım tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından en seçkin komedi filmlerini seyirciyle buluşturuyor.Festivalin bu yılki Onur Ödülü, İsmail Dümbüllü gibi bir efsaneyle aynı sahneyi paylaşmış dev bir isme, Gazanfer Özcan’a veriliyor. 60’lı yıllarda sinemada adından söz ettiren, yakın dönemde ise “Komser Şekspir”, “Keloğlan Kara Prense Karşı” ve “Beyaz Melek” gibi filmlerinde rol alan Gazanfer Özcan, son olarak da “Avrupa Yakası” dizisindeki performansı ile televizyon ekranlarından seyirciyi neşelendirmeye devam ediyor.Türk sinemasının bir başka unutulmaz ismi Ayşen Gruda ise “Ustaya Saygı” bölümünde bizi en çok güldüren ve en çok duygulandıran filmleriyle festivalde yer alıyor. Sinemamızın efsane kadrosunu bir araya getiren “Gülen Gözler”, “Neşeli Günler”, “Tosun Paşa” ve “Öyle Olsun”, doya doya gülüp eğlenmek için bu kez beyazperdede.Bonus 7. Uluslar arası Komedi Filmleri Festivali, 14 Kasım’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde (BKM) düzenlenecek galayla perdelerini açacak. Galada sinemaseverleri karşılayacak film ise İtalyan yönetmen Gianni Zanasi’nin yönettiği “Düşünme Bile!”. Parlak müzik geçmişini geride bırakan, sevgilisi tarafından aldatılan ve şehir hayatından bıkan Stefano, huzur bulmak için ailesinin yanına, kasabaya döner. Ancak Stefano’nun hayalleriyle karşısında bulduğu gerçekler birbirinden hayli farklıdır.Festivalin geleneksel bölümlerinden “En Ciddi Komedi Filmi” yarışmasının sonuçları bu yıl da izleyicilerin oylarıyla belirlenecek. Yönetmen Garth Jennings’in, çocukluk kahramanlarına, beyazperdenin yaşamı ve düşleri şekillendiren gücüne ve 80’lerin ‘home video’ çılgınlığına saygı duruşunda bulunduğu kahkaha dolu “Kahramanım Rambo” bölümün çarpıcı filmlerinin başında geliyor. Yeni Zelanda’da yılın en başarılı filmi, Paul Murphy imzalı “Kelepir Evlilik”, hep sahip olmak istediği aileyi bir günde, alışılmadık yollardan kuran Oliver’in traji-komik öyküsünü anlayan “Aile Saadeti” ile “Günde 48 Saat” ve Petter Næss imzalı, Norveç’in Oscar adayı “Kadın Gibi Geçti” de bu yıl “En Ciddi Komedi Filmi” bölümünde yarışacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da “En Ciddi Komedi Filmi”ni doğru tahmin eden seyirciler, Cinebonus sinemalarından sezon filmleri için davetiye kazanacak.Garanti Bonus Card sponsorluğunda, hayata tebessümle bakabilmeyi hatırlatan festivalin takipçilerini bu yıl bir de sürpriz bir bölüm bekliyor; komedi sevenler kadar romantizm tutkunlarına da hitap edecek “Âşık Kahkahalar”, romantik komedinin en güzel örneklerini sunacak. Ödüllü yönetmen Vanessa Parise’in yönettiği “Jack ve Jill Dünyaya Karşı”, çok yönlü Fransız sanatçı Diastème’in yönettiği “Avignon Hatırası”, başrolünü César ödüllü ünlü oyuncu Emmanuelle Devos’nun üstlendiği Idit Cebula imzalı “2 Yaşam Artı 1” ve cesur yönetmen Daniel Waters imzasını taşıyan, oyuncu kadrosunda Simon Baker, Robert Wisdom, Winona Ryder, Patton Oswalt gibi yıldızlara yer veren kara komedi “Seks ve Ölüm”, gülümsemeye romantizmin sıcaklığını ekleyecek.“En Çok Güldüklerimiz” başlığı altında “Kaybedenler Kulübü”, “Disko”, “Çöpler Dışarı” ve “Manuela ve Manuel” gibi, sezonun en başarılı örnekleri seyirci karşısına çıkarken “Daima Güldüklerimiz”de komedinin, en sağlam örnekleri peş peşe beyazperdede olacak. Ben Stiller’in yönettiği “Tropik Fırtına”, bir ABBA müzikali “Mamma Mia”, bir aile komedisi olan “Cenazede Ölüm”, kara komedi “Charlie İş Başında” ve Fransız komedisi “Senden Başka”, kahkahanın en güçlü adresi.“Avrupa Gülüyor” bölümünde ise komedi sinemasının, eski kıtayı kahkahaya boğan örnekleri seyirciyle buluşacak. Gianni di Gregorio imzasını taşıyan ve Venedik Film Festivali’nden En İyi Film Pasinetti Ödülü dahil, üç ödülle dönen “Ağustos’ta Bir Gün”, yönetmenliğini Stephane Giusti’nin üstlendiği, başrolleriniyse Gilbert Melki ve Amira Casar’ın paylaştıkları “İtalyan Malı” ve beş çaresiz insanın bulduğu delice bir fikrin hikayesi “Alman Lokumu” festivalin “Avrupa Gülüyor” başlığı altında yer alıyor.Türk ve dünya sinemasından komedi türünün en çarpıcı örneklerini sunan festival filmleri, Beyoğlu Sineması, Cinebonus Maçka G-Mall ve Alman Kültür Merkezi salonlarında gösterilecek. Bilet fiyatlarının 6 YTL olduğu festivalde Bonus Card sahipleri, kartlarını göstererek filmleri yüzde 50 indirimli seyredebilecek. Alman Kültür Merkezi’ndeki gösterimler ise ücretsiz.Bonus 7. Uluslararası Komedi Filmleri Festivali’nin bu yılki “Türk Sinemasından” bölümünde dört örnek yer alıyor. Genç yönetmen Murat Şeker’in ilk filmi “İki Süper Film Birden” ve yeni filmi “Aşk Tutulması” ile Türkiye’nin en ünlü mizahçıları Cem Yılmaz’dan “Hokkabaz” ve Yılmaz Erdoğan’dan “Organize İşler”.Bonus 7. Uluslararası Komedi Filmleri Festivali, bu yıl Ustaya Saygı bölümünü Türk sinemasının en güzel komedi örneklerinde başarılı oyunculuğuyla yer almış, unutulmaz bir isme, Ayşen Gruda’ya ayırıyor. Gruda’nın, oyunculuğunun en başarılı performanslarını sunduğu ve Türk sinemasının en içten, en sevgi dolu filmleri olan “Gülen Gözler”, “Neşeli Günler”, “Öyle Olsun” ve “Tosun Paşa”yı bir kez de beyazperdede izlemek isteyenler, “Ustaya Saygı” bölümünü kaçırmamalı.