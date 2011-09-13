-Festivaller sayesinde belgesel film arşivi oluştu SAFRANBOLU (A.A) - 13.09.2011 - Karabük'ün Safranbolu İlçesi Belediye Başkanı Necdet Aksoy, ''12. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'' hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, ''Festivaller sayesinde ülkemizin zenginliklerini gelecek kuşaklara taşıyacak bin 500 belgesel film arşivine sahip olduk'' dedi. Aksoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 yılında düzenlenmeye başlayan ve bu yıl 16-18 Eylül tarihleri arasında ''Su Kültürü'' temasıyla 12'incisi yapılacak festival kapsamındaki Belgesel Film Yarışmasına, yaklaşık 100 eserin gönderildiğini söyledi. Dünyada belgesel sinemacılığı geliştirmek, belgesel sinemacılığı ve koruma kültürünü öne çıkararak kenti tanıtmak ve ülkenin en önemli arşivini oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Aksoy, şöyle konuştu: ''Festivalimiz, 12 yıldır aralıksız yapılıyor. Bugüne kadar bin 500 amatör ve profesyonel belgesel film yarışmamıza katıldı. Böylece, ülkemizin zenginliklerini gelecek kuşaklara taşıyacak bin 500 belgesel film arşivine sahip olduk. Festivalimize bu yıl yaklaşık 100 belgeselle başvuruldu. Jüri üyelerimiz bu belgeselleri titizlikle izleyecekler ve dereceye girecekleri seçeceklerdir. Ancak en önemlisi bu belgesellerin gelecek kuşaklara ülkemizin zenginliklerini aktaracak olmasıdır. Biz böyle bir görevi yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Ana teması 'Kültürel Miras ve Korumacılık' olan festivalimize her yıl farklı alt temalar belirlenerek Safranbolu'ya özgün kültürel değerlere vurgu yapmayı sürdüreceğiz.''