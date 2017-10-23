Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin gösterimi yapılan ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\', yarıda kaldı. Türkiye\'nin Güneydoğu Bölgesi\'nde çekilen bir sahnede, Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesi geçince, bazı izleyiciler tepki gösterdi. Birkaç dakika alt yazısız devam eden filmin gösterimi, teknik sorunların çözülemediği gerekçesiyle ileri bir tarihte gösterilmek üzere yarıda kesildi.

54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde ilk yarışma filmi Çinli Ai Weiwei\'nin yönetmenliğini yaptığı \'İnsan Seli\' adlı belgesel, film oldu. Önceki yılların aksine bu yıl Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi\'nin yanında kurulan açık hava sinemasında seyircilerle buluşan film, 60\'ıncı dakikaya geldiğinde Türkiye\'nin Güneydoğu Bölgesi\'nde çekilen görüntüler ekrana yansıdı. Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesinin geçmesi üzerine seyircilerden bazıları tepki gösterdi. Bazı sinemaseverler ise tepki olarak açık hava sinemasından ayrıldı. Bu sırada altyazı ekrandan çıktı, film birkaç dakika altyazısız devam etti. Bir süre sonra perdenin önüne festival yetkilileri gelerek seyircileri bilgilendirdi.

\'FİLM YENİDEN GÖSTERİLECEK\'

Bir yetkili, film ile ilgili teknik sorunun çözülemediğini belirterek, \"Filme bu koşullarda devam edemeyiz ve doğal olarak sonlandırmak durumundayız. Bu film, sağlıklı şekilde yeniden gösterilecektir. Filmin başka bir gün yapılacak gösterimine sizleri yeniden davet edeceğiz. Biletlerinizi yeni gösterimde kullanabileceksiniz\" dedi.

FİLM HAKKINDA

Ai Weiwei\'nin yönetmenliğini yaptığı belgesel, 65 milyon insanın; savaş, açlık ve iklim değişikliği nedeniyle zorla yerlerinden edilmesini anlatıyor. Afganistan, Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan, Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerde 1 yıl boyunca çekilen yapım, ülkelerdeki yaşanan afetleri, görüntüler ve fotoğraflarla yansıtıyor.

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