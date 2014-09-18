Festivalin adından 'Altın Koza çıkarısın' teklifine sanatçılardan tepki

Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün uluslararası film festivalinden “Altın Koza” isminin çıkarılmasını istemesi tepki çekti. Sinema yazarları da “İlk Yeşilçam filmleri kozadan çıkan pamukların parasıyla yapıldı. Altın Koza adını buradan alıyor. Bu tarihi silip atamazsınız” diyerek karşı çıktı.

21. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin adının değiştirilmesi önerisi tepkiyle karşılandı. Önceki gece düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü’nün, film festivalinin adından “Altın Koza”nın çıkarılarak “Adana Film Festivali” olarak anılmasını planladıklarını söylemesi, hem festival yetkilileri hem de festival konuklarında şaşkınlık ve tepki uyandırdı.

Ceren Çıplak’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, sinema yazarları, Adana Altın Koza Film Festivali’nin adından “Altın Koza”nın çıkarılması önerisine tepkilerini şöyle dile getirdiler:

Sungu Çapan: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün önerisi, bence son derece yersiz ve gereksiz. Sayın belediye başkanı, festival açılış töreninde Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali adından her nedense Altın Koza’nın çıkarılmasını istemiş. Daha önce aklı neredeymiş? Ve hangi gerekçe ile bunca yıllık Altın Koza adına karşı çıkıyor? Şimdilik bilemiyoruz.

Atilla Dorsay: Belediye başkanı değiştiği zaman her şeyi değiştirmeye kalkan film festivallerinden bana gına geldi. Altın Koza’nın Adana’nın tarihi ve Adanalı sanatçılarla, özellikle de Yılmaz Güney’le ilgili o kadar çok anısı var ki bunları silip atmak olanaksız. Hele bir belediye başkanının buna kalkışması gereksiz!

Fırat Sayıcı: Başkanın Adana’yı ön plana çıkarmak adına istediği bu durumun siyasi bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama mantıklı bir hamle değil. Sanata siyaset katmak festivalin niteliğini bozar. Her gelen siyaset adamı festivalin adını değiştirmeye kalkarsa işler çığırından çıkar.

Alper Turgut: Adana, Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar Üzerinde” dediği yerdir. Altın Koza, Adana’nın gelenekselleşmiş bir festivalidir. Sinemaya gönül vermiş insanlar isim değişikliğini tartışmalı. Ayrıca ‘festivali nasıl daha iyi bir noktaya taşırız’la diye uğraşılmalı, isimle değil.

Serdar Akbıyık: Başkan neden isim değişikliğini gerek gördü anlamış değilim. Yeşilçam filmlerinin ilk yapımcıları Adana’nın pamuk tarlalarının sahipleriydi. Kozadan çıkan o pamukları satarak film çektiler. Altın Koza adı bundan kaynaklanıyor. Festival adı üzerinden politika yapmak ne Adana’ya ne de Başkana bir şey kazandırmaz. Ucuz bir politika olur sadece.

‘Sanatçılar öne!’

Öte yandan, dün, festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nın 4 filminin gösterimi ve galası yapıldı. Kenan Korkmaz’ın “Gittiler: Şair ve Meçhul”, Nisan Dağ ile Esra Saydam’ın “Deniz Seviyesi”, Murat Düzgünoğlu’nun “Neden Tarkovski Olamıyorum” ve Mahur Özmen’in “Beni Sen Anlat” adlı filmleri jüri üyelerinin karşısına çıktı.

Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Altın Palmiye ödüllü “Kış Uykusu”nun da film ekibinin katılımıyla özel gösterimi gerçekleştirildi. Orhan Kemal’in 100. doğum yıldönümünün de kutlandığı festivalde “Sessizlerin Sesi: Orhan Kemal” adlı belgesel gösterimi yapıldı.

Bu arada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü’nün, açılış töreninde sinema emekçilerine plaket verilmek üzere sahneye davet edildiği sırada törendeki siyasi figürleri de tek tek sahneye davet etmesi de tepkiyle karşılandı. Siyasi isimlerin sahneye tek tek çıkması üzerine Filiz Akın sahnede arka tarafta kaldı. Bunun üzerine bazı seyirciler “Sanatçılar öne!” şeklinde slogan attı.