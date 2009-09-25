T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Festivali 'Medeniyetler Korosu' başlattı

İspanya’nın Barcelona kentinde, 1871 yılından bu yana düzenlenen ünlü “La Merce” festivalinin açılışı İstanbul şarkılarıyla başlatıldı.

25 Eylül 2009 03:00

İspanya’nın Barcelona kentinde, 1871 yılından bu yana düzenlenen ünlü “La Merce” festivalinin açılışı İstanbul şarkılarıyla başlatıldı.

“La Merce”ye bu yıl konuk şehir olarak İstanbul davet edilirken, festivalin açılışını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Taşkın Savaş yönetimindeki, 30 kişilik “Medeniyetler Korosu” yaptı.

“Kâtibim” şarkısı büyük alkış alırken, Sant Jaume meydanındaki açılış anonsunun Türkçe “Hoş geldiniz” şeklinde yapılması dikkat çekti. Barcelona’da yer alan Denizcilik Müzesi’nde geniş bir alan İstanbul’a ayırılırken, hat sanatıyla ismini yazdıran Katalanlar, en çok sema gösterisine ve gölge oyununa ilgi gösterdi. Festivalde İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti oluşu vurgulanırken, Türk el sanatları, gölge oyunu tiyatrosu, sema gösterileri, konserler, fotoğraf ve sanat sergileri yer alacak ve Fatih Akın, Nuri Bilge Ceylan gibi bazı Türk yönetmenlerin filmleri gösterilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24