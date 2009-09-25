Festivali 'Medeniyetler Korosu' başlattı

İspanya’nın Barcelona kentinde, 1871 yılından bu yana düzenlenen ünlü “La Merce” festivalinin açılışı İstanbul şarkılarıyla başlatıldı.



“La Merce”ye bu yıl konuk şehir olarak İstanbul davet edilirken, festivalin açılışını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Taşkın Savaş yönetimindeki, 30 kişilik “Medeniyetler Korosu” yaptı.



“Kâtibim” şarkısı büyük alkış alırken, Sant Jaume meydanındaki açılış anonsunun Türkçe “Hoş geldiniz” şeklinde yapılması dikkat çekti. Barcelona’da yer alan Denizcilik Müzesi’nde geniş bir alan İstanbul’a ayırılırken, hat sanatıyla ismini yazdıran Katalanlar, en çok sema gösterisine ve gölge oyununa ilgi gösterdi. Festivalde İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti oluşu vurgulanırken, Türk el sanatları, gölge oyunu tiyatrosu, sema gösterileri, konserler, fotoğraf ve sanat sergileri yer alacak ve Fatih Akın, Nuri Bilge Ceylan gibi bazı Türk yönetmenlerin filmleri gösterilecek.