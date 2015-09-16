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Dünya

Festivale katılmak için Fransa'ya gitmek isteyen Suriyeli koroya vize çıkmadı

Organizatör Jean Hoff, vize alamayan tek ekibin Suriye'den gelmesi beklenen koro olduğunu söyledi

16 Eylül 2015 01:08

Fransız yetkililer, Strasbourg kentinde gerçekleştirilmesi planlanan bir dini müzik festivaline Suriye’den katılmak isteyen koroya izin vermedi. Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan St. Mary Katedrali’nin korosuna mensup ve yaşları 21 ila 54 arasında değişen müzisyenlerin vize alamadığı belirtildi.  

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, festivalin organizatörü Jean Iouis Hoff, Fransa hükümetinin "ikiyüzlü politikalarını" kınarken, Suriyeli koronun üç konser vermesinin planlandığını söyledi. Hoff, durumdan üzüntü duyduğunu ifade ederken, vize alamayan tek ekibin Suriyeli koro olduğunu sözlerine ekledi.

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