Festivale görkemli açılış

Müzikseverlerin tüm bir yıl heyecanla beklediği, Haziran ayı boyunca klasik müzik dünyasının en seçkin yıldızlarını ağırlayacak 36. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali Aya İrini Müzesi'nde düzenlenen törenle açıldı.



Sunuculuğunu Defne Halman'ın üstlendiği tören, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı'nın açılış konuşması ile başladı. Törende daha sonra İstanbul Müzik Festivali'ne katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Valisi Muammer Güler, Başbakanlık Tanıtma Fonu Sekreteri Nevzat Gökçınar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'ne birer teşekkür plaketi sunuldu. Plaketleri İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı takdim etti.



Törende, Festival sponsoru Borusan Yönetim Kurulu Üyesi ve Borusan Kültür Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi konuşmasında şunları söyledi: "Klasik müziğe destek, Borusan'ın sosyal sorumluluk çalışmalarının odağında yer alıyor. Festivalin her yıl biraz daha güçlenmesi ve dünyanın önde gelen etkinlikleri arasındaki konumunu pekiştirmesi bizi heyecanlandırıyor. Bu sürece katkıda bulunmaktan gurur duyuyor, Borusan'ın klasik müziğe desteğini artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz."



İstanbul Müzik Festivali'nin "Onur Ödülü" bu yıl; Avrupa ve ABD'de birçok önemli orkestrayı yönetmiş, klasik Türk bestecilerinin yurt dışında tanınmasına çok büyük katkılarda bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın Genel Müzik Direktörü, geçtiğimiz hafta Finlandiya Devlet Nişanı'yla da onurlandırılan Devlet Sanatçısı Gürer Aykal'a verildi.



Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nin "Yaşamboyu Başarı Ödülü" ise bu yıl; Barok müziğin en büyük ustalarından, "Dünyanın Tüm Sabahları" filminin unutulmaz müziklerinin bestecisi, müzik direktörü, araştırmacı ve eğitmen kimliğiyle de tanınan, Festival seyircisinin de yakından tanıdığı Katalan besteci ve orkestra şefi Jordi Savall'a verildi.



Leyla Gencer ile Aydın Gün için özel anma programı



Törende yakın zaman önce kaybettiğimiz 20. yüzyılın en büyük divalarından Leyla Gencer ile Türkiye'de operanın gelişmesine büyük katkılarda bulunan, İstanbul ve Ankara Operalarının kurucusu, IKSV'nin kurucularından, büyük operacı Aydın Gün özel bir programla anıldı.

Açılış Töreni'nin sürprizlerinden biri de Leyla Gencer'in dünyada en beğendiği sopranolardan biri olan Yelda Kodallı'nın Leyla Gencer anısına Verdi'nin La Traviata operasından "Addio del Passato" adlı aryayı seslendirmesi oldu. Yelda Kodallı'ya açılış konserinde de çalacak olan, şef Claudius Traunfellner yönetimindeki Wiener Kammerphilharmonie eşlik etti.

Festival mükemmel bir konserle açıldı



Festivalin açılış konserinde şef Claudius Traunfellner yönetimindeki Wiener Kammerphilharmonie son yıllarda kazandığı uluslararası başarılarla adından sıkça söz ettiren genç çellist Benyamin Sönmez'e eşlik etti. Konserde solist Benyamin Sönmez ve orkestra Tchaikovsky'nin "Rokoko Çeşitlemeleri" ve Prokofiev'in "Klasik" başlıklı 1. Senfoni'sini seslendirdi.



Büyük usta Mstislav Rostropovich'in "yeni viyolonsel kuşağının başarılı temsilcilerinden" diye bahsettiği Benyamin Sönmez uluslararası arenada ilk ödülünü 17 yaşında kazanmıştı. Soliste eşlik eden Wiener Kammerphilharmonie ise; Viyana Okulu'nun en başarılı yorumcularından kabul ediliyor.



30 Haziran'a kadar devam edecek olan Festival, 500'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'da ağırlayacak. Toplam 22 etkinliğin yer aldığı Festivale Aya İrini Müzesi'nin yanı sıra Topkapı Sarayı, Süreyya Operası, Arkeoloji Müzesi, Türker İnanoğlu Maslak Show Center (TİM) ve Bulgar Kilisesi ev sahipliği yapacak.