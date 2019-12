-FESTİVALE 16 ÜLKEDEN 500 DANSÇI KATILIYOR ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği ''Uluslararası Büyük Ankara Festivali'' yarın kapılarını ziyaretçilere açıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, festival dolayısıyla yarın 16 ülkeden gelen 500 dansçı ile festivale katılacak diğer gruplar, saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Ankara Festivali başlayacak. Türkiye'nin en geniş katılımlı festivali haline gelen Büyük Ankara Festivali, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek. Başkentin ortasında, tüm ziyaretçilerin ücretsiz ulaşımla çok kolay erişebileceği festivalde çocuklar, yaşlılar, gençler, öğrenciler, çalışanlar tatilini Ankara'da geçirenler bir yılın yorgunluğunu, her gece birbirinden ünlü sanatçıların vereceği konserler, farklı ülkelerden gelen halk oyunları grupları, sirk, eğlenceler, yarışmalar, adrenali yüksek spor gösterileri gibi etkinliklerle üzerlerinden atacak. Festivalin ilk gecesinde Ebru Gündeş ve Murat Boz sahne alacak. Daha sonraki günlerde, Ziynet Sali, Emre Aydın, Zara, Alişan, Sıla, Mustafa Ceceli, Murat Dalkılıç, Gülşen, Gülben Ergen, Eda Karaytuğ, Ferhat Göçer, Niran Ünsal, Sibel Can ve Özcan Deniz konser verecek. Festivale 16 ülkeden gelen halk dansları toplulukları da ülkelerini danslarıyla tanıtacak. Büyük Ankara Festivali'nde vatandaşlar, eğlencenin yanında hesaplı alışveriş için özel olarak oluşturulan satış sokakları ve yüzlerce stanttan, birbirinden farklı ürünleri kaliteli ve ucuza alma imkanı bulacak. Festivalin en iddialı gösterilerinden biri de motokrosçuların akrobasi gösterileri olacak. Festivale katılanlar son gün, 211 çiftin evliliğine şahitlik edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinin her masrafını karşılayarak evlendirdiği 211 çiftin toplu nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıyacak. Gelin ve damatların bu mutlu gününde ise ünlü sanatçı Ferhat Göçer konser verecek. AKM alanındaki muhteşem festivale ulaşmak isteyen başkentliler için ücretsiz otobüs seferleri de düzenleyecek Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın dört bir tarafındaki toplam 58 ayrı noktadan başkentlileri, 14.00 ve 18.00 saatlerinde ücretsiz olarak festival alanına taşıyacak. Otobüslerin kalkış noktalarına geri dönüşleri ise saat 17.00 ve 23.00'te yine ücretsiz sağlanacak.