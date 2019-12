Festivalde ödüller sahiplerini buldu

28. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin Altın Lale ödülleri Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu



Sunuculuğunu Meltem Cumbul’un üstlendiği 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin kapanış galasında "Sinemada İnsan Hakları" yarışmasındaki Avrupa Konseyi Sinema Ödülü’nü (FACE), Şilili yönetmen Marco Bechis’in "Kırmızı Adamların Toprağı/Birdwatchers" adlı film kazandı. Ödülü, Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Maud de Boer-Buquicchio açıkladı.



"Sinemada İnsan Hakları" yarışmasında "Jüri Özel Ödülü"ne ise "Fıraaq" adlı film layık görüldü. Filmin Hintli yönetmeni Nandita Das, ödülünü Maud de Boer-Buquicchio’nun elinden aldı. Maud de Boer-Buquicchio, ödülü vermeden önce yaptığı konuşmada, bu yılın, İstanbul Film Festivali’ndeki 3. yılları olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi’nin filmlere verdiği ödülle, özellikle kamuda, insan haklarının önemine ve ne denli büyük ihtiyaç olduğuna dair bilinç artırımını daha iyi sağladığını belirten Maud de Boer-Buquicchio, bu nedenle İstanbul Film Festivali Yönetim Kurulu ile bir araya gelip, bu ödülü otaya çıkardıklarını kaydetti.

Maud de Boer-Buquicchio, şöyle devam etti:



"Bu ödülü ortaya çıkarmamızın nedeni çok basit. Biz filmleri, sinemayı çok seviyoruz ve insan haklarına inanıyoruz. Film yapımcılarına verdiğimiz destek yalnızca sözel bir destekten ibaret değil. Bu yıl 1200’den fazla uzun metrajlı film ve belgeselin yayına girmesini destekledik.



Bu yıl yaşanan rekabet içinde çok önemli yapıtlar izledik. Bizlere gösterdikleri görüntüler, öyküler hepimiz için çok önemli. Özellikle Avrupa Konseyi’nin öncelikli konu başlıklarının işlendiği çok önemli filmler gördük. Kadına karşı şiddet, çocuklara karşı şiddet, etnik kökenler arasındaki ilişkiler, hoşgörü ve hoşgörüsüzlük, bu filmlerin kimi konu başlıklarıydı. Bizim verdiğimiz ödül, yalnızca filmin mesajıyla ilgili değildir, bu mesajın seyircilere nasıl yansıtıldığıyla da ilgilidir."



Diğer ödüller



Törende, festivalin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski’ye, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı tarafından sunuldu. "Altın Lale Uluslararası Yarışma Ödülü", Şilili yönetmen Pablo Larrain’in "Tony Manero" adlı filmine verildi. Ödülü, filmin sanat yönetmeni Polin Garbisu aldı.



Uluslararası yarışmada "Jüri Özel Ödülü"nü ise İrlandalı yönetmen Ian Fitzgibbon’un "Bu Filmde Ben Varım/ A Film With Me In It" adlı filmi kazandı.



Törende, "Altın Lale Yılın En İyi Türk Filmi" ödülü, Aslı Özge’nin "Köprüdekiler" adlı filmine, "Altın Lale Yılın En İyi Türk Yönetmeni" ödülü ise "Uzak İhtimal" filminin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’a verildi.



"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Pandora’nın Kutusu" filmindeki rolüyle Derya Alabora, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Uzak İhtimal" filmindeki rolüyle Nadir Sarıbacak aldı. Festivalde ulusal yarışmada bu yıl ilk kez verilmeye başlanan "En İyi Senaryo" ödülü, "Uzak İhtimal" filmiyle Tarık Tufan, Görkem Yeltan ve Bektaş Topaloğlu’na verildi.



Ulusal yarışmadaki "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü "Süt" filmiyle Özgür Eken’in, "En İyi Müzik" ödülü ise "Ali’nin Sekiz Günü" filmiyle Nail Yurtsever’in oldu.



Pelin Esmer’in "11’e 10 Kala" adlı filmi de ulusal yarışmanın "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.



Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği FIPRESCI Ödülleri ise uluslararası yarışmada Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği "Süt" adlı filme, ulusal yarışmada ise Reha Erdem’in "Hayat Var" adlı filmine verildi.



İKSV’nin medya sponsorlarından Radikal Gazetesi tarafından verilen "Halk Ödülü"nü, uluslararası yarışmada Semih Kaplanoğlu’nun "Süt" adlı filmi, ulusal yarışmada ise Aydın Bulut’un "Başka Semtin Çocukları adlı filmi kazandı. Ödül töreninin ardından davetliler, Yojiro Takita’nın yönettiği, bu yıl yabancı dilde en iyi film Oscar’ını kazanan "Gidişler/Departures" adlı filmi izlediler.