Festivalde John Malkovich heyecanı

Beyazperdenin ünlü karakter oyuncusu, yapımcı ve yönetmen John Malkovich, Akbank sponsorluğunda gerçekleşen 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin konuğu olarak İstanbul’a geliyor.

John Malkovich, 10 Nisan Cuma günü saat 13.30’da Emek Sineması’nda “Belalı Düğün” adlı filmin gösteriminden önce izleyicilerle buluşacak. John Malkovich’e Emek Sineması’nda yapılacak bu özel törende İstanbul Film Festivali’nin “Sinema Onur Ödülü” sunulacak.



John Malkovich ayrıca 10 Nisan Cuma sabahı bir basın toplantısı yaparak basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.



John Malkovich’in başrolünde oynadığı Steve Jacobs’ın “Utanç / Disgrace” adlı filmi, Festivalde Altın Lale için yarışacak filmler arasında. Nobel ödüllü yazar J.M. Coetzee’nin romanından beyazperdeye uyarlanan “Utanç”, Toronto Film Festivali’nde Eleştirmenler Birliği FIPRESCI Ödülü’nü aldı. Güney Afrikalı bir edebiyat profesörünü canlandıran John Malkovich’in performansı ise eleştirmenlerden tam not almıştı. “Utanç”, festivalin ikinci haftasında izleyicilerle uluslararası jürinin huzuruna çıkacak.



