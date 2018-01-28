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Festivalde 1.5 ton hamsi tüketildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da düzenlenen 2'nci Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

28 Ocak 2018 21:13

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da düzenlenen 2\'nci Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde pişirilen 1.5 ton hamsi, ziyaretçilere ikram edildi.
Gürsu Belediyesi ile Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, Trabzon yöresinin çeşit çeşit ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festivalde yerel sanatçılar tarafından çalınan kemençe eşliğinde horonlar oynandı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde en büyük ilgiyi ise bedava dağıtılan hamsi gördü. Izgaralarda pişen hamsilerden yemek için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.
Festivalle ilgili bilgi veren Gürsu Belediyesi Başkan Vekili Aydın Çıkıkçı, \"Bu organizasyon Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Gürsu Belediyesi\'nin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik. Burada Trabzonluların yöresel ürünlerini Gürsululara tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu organizasyon ülkemizin birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir\" dedi.

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