Festival mi, eziyet mi?

T24 - Sivas'ta kangal köpeklerinin yarıştığı festivalde bir köpek sıcaktan telef oldu.



SİVAS’ın Kangal İlçesi'nde bu yıl 12’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Kangal Çoban Köpeği’ yarışmalarına katılan köpeklerden biri aşırı sıcaklar nedeniyle telef oldu. Yarışmada ilçe ve çevre illerden getirilen 160 kangal 37 derece sıcak altında 1’inci olmak için kıyasıya yarıştı.



Yarışmalar ilçe girişinde bulunan Kangal Kaymakamlığı’na ait Kangal Çoban Köpeği Üretim Çiftliği’nde yapıldı. Yavru ve yetişkin köpeklerin katıldığı yarışlar 9 kategoride gerçekleştirildi. 95 sürü köpeği ve 65 bekçi koruma köpeği olmak üzere yarışmalara toplam 160 kangal katıldı. Yarışları izlemeye Vali Yardımcısı İsmail Koşum, Kangal Kaymakam İsmail Altan Demirayak, Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ile çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı. Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Kangal Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, “Kangal cinsi köpekler koruma ve kayıt altına alınacak. Önümüzdeki günlerde safkan kangal köpeklerine birer cip takarak takip edeceğiz. Şu anda kangalları sadece ticaret için besleyip satıyorlar. Bunun önüne geçeceğiz” dedi.



Yarışmalarda ilk olarak yavru kangal köpekleri podyuma çıktı. Daha sonra yaş ve cinsiyet gruplarına göre diğer köpekler jüriden puan alabilmek için yarıştı. Bu arada 37 derecede yarışan köpeklerin sıcak nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Bazı hayvan sahiplerinin köpeklerini hortumlar ile sulamaları dikkat çekti. Sivas kent merkezinde İl Özel İdaresi’ne ait köpek çiftliğini işleten Hüseyin Yıldız’ın 1 yaşındaki ‘Şerkan’ adlı erkek köpeği, sıcak hava nedeniyle telef oldu. Yıldız, “Bu havada köpek yarışması yapılırsa olacağı bu. Neden başka zaman yapmıyorlar. Yazık değil mi bu hayvanlara” diyerek tepki gösterdi.



Akşam saatlerine kadar devam edecek yarışlarda dereceye giren köpek sahiplerine ödül olarak altın, köpeklere de mama ve tasma hediye edileceği bildirildi.





