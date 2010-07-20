Festival alanında toplu tecavüz!

T24

Ailelerin yoğun olarak katıldığı Latitude Festivali alanında arkadaşlarıyla birlikte kamp yapan 19 yaşındaki adı açıklanmayan bir genç kız, tuvalete gitmek için çadırından çıktıktan sonra kayboldu. Üç ya da dört kişilik bir erkek grubu kendilerine tuvaletin yerini soran kızı, oraya kadar götürebileceklerini söyledi. Daha sonra içlerinden birkaçı kızı tutarken diğerleri tecavüz etti.Saldırganlar kaçarken, arkadaşlarının yanına dönen kız polise başvurdu. Korkunç olay şarkıcı Tom Jones'un konseri için sahne almasından sadece iki saat önce perşembe günü yaşandı.Olayın duyulmasının ardından müzik, sanat, tiyatro ve şiir etkinliklerinin gerçekleştiği dört gün süren festivalin atmosferi tamamen değişti. Olay nedeniyle şok olan bazı katılımcılar alandan ayrılmayı tercih ederken, festivale büyük ölçüde gölge düştü.Polis tecavüzcülerin peşine düşerken, bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerasının görüntüleri de inceleniyor.