'Festivadi - II' başlıyor!

T24- Kısa adı “Festivadi” olan Dikmen Vadisi Halk Festivali’nin ikincisi, 20 Eylül 2010 Pazartesi günü akşam saatlerinde Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önünde gerçekleştirilecek olan açılış konseri ile başlıyor.





Bu yıl 20-26 Eylül tarihleri arasında bir hafta boyunca gerçekleştirilecek olan Festivadi’nin programı ise şöyle;



Festivadi - II programı





20 EYLÜL 2010/PAZARTESİ



Saat 18.30 Festivadi açılışı

Saat 19.00 Açılış Konseri

Barınma Hakkı Çocuk Korosu ve Mustafa Özarslan

Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü



21 EYLÜL 2010/SALI



Saat 19.30 Açık Hava Sineması;

"Gördüğümüz Kendi Yüzümüzdür" (Tekel direnişi)

Yönetmen; Ahmet Özer,

Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü



22 EYLÜL 2010/ÇARŞAMBA



Saat 19.00 Tiyatro Gösterisi

“Hakikat” Özgür Tiyatro

Saat 20.00 Klasik Müzik Dinletisi

Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü



23 EYLÜL 2010/ PERŞEMBE



Saat 18.30 Direnişte Kadın Hikayeleri

Barınma Hakkı

Kreş Hakkı

Sağlık hakkı

Saat 20.00 İmge Tiyatrosu

Yürütücü: Sahne Dışı

Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü



24 EYLÜL 2010/CUMA



Saat: 15.30 Ritim Atölyesi

“Davulum Masalı; Masadan Davullu”

Düzenleyen: Atölye Kam

Saat: 17.45 Ritim Atölyesinde Hazırlanan Performansın Sunumu

Saat 18.00 Çocuk Oyunu;

"Hokus Pokus Bir Öykü” Tiyatro Tempo

“Saat 19.00 Halk dansları Gösterisi

Odtü öğrencileri

Saat 19.30 İllüzyon ve Animasyon Gösterisi

Saat 20.00 Direniş Ateşi Başında Şiir Dinletisi

Mehmet Özer, Ahmet Telli, Zerrin Taşpınar, Abdullah Aydın

Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü



25 EYLÜL 2010/CUMARTESİ



Saat 15.00 Panel: “Direniş ve Sanat”

Yöneten : Tarık Çalışkan (Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu)

Konuşmacılar : Barış Yıldırım (Eleştirmen/Yazar)

Burkay Doğan (illegalbellek/Kadraj Dışı)

Vedat Kuşçu (Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu)

Tufan Taştan (Sahne Dışı)

Saat 17.00 Uçurtma şenliği

Yer: Turan Güneş Bulvarı yamacı, Yıldız Polis Karakolu altı

Saat 19.00 Halk konseri

Grup Suskun, Ezginin Günlüğü

Konserin ardından gece saat 23.00 den ertesi gün sabah 08.00 kadar ateşler başında direniş nöbeti tutulacaktır.



26 EYLÜL 2010/PAZAR



Saat 11.00 “Hak Mücadelesi Verenler Buluşuyor”

Vadide toplu kahvaltı ve sohbet

Katılımcılar: Tekel işçileri

Ataması yapılmayan öğretmenler,

HES'lere karşı direnenler

Arızlılı depremzedeler

Altın madenciliğine karşı direnen Ulukışlalı köylüler

Mamak Barınma Hakkı Bürosu

Yenimahalle Barınma Hakkı Bürosu

Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü

Saat 15.00 Piknik ve yarışmalar

"Zar tutan Gökçek olsun" tavla turnuvası

"Yıkamazsın Gökçek" barikat kurma yarışması

Saat 17.00 Sokakta Tiyatro Gösterileri

“Umut Kimde” Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu (İzmir)

Yer: Trafo/Yukarı Mahalle

“Büyüklere Masallar” Sahne Dışı

Yer: Ali Başpınar Mahallesi

Saat 19.00 Meşaleli yürüyüş

Buluşma: Dikmen Vadisi Cemevi Önü

Saat 20.00 Kapanış





