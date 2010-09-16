'Festivadi - II' başlıyor!

T24- Kısa adı “Festivadi” olan Dikmen Vadisi Halk Festivali’nin ikincisi, 20 Eylül 2010 Pazartesi günü akşam saatlerinde Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önünde gerçekleştirilecek olan açılış konseri ile başlıyor.
Bu yıl 20-26 Eylül tarihleri arasında bir hafta boyunca gerçekleştirilecek olan Festivadi’nin programı ise şöyle;
Festivadi - II programı
20 EYLÜL 2010/PAZARTESİ
Saat 18.30 Festivadi açılışı
Saat 19.00 Açılış Konseri
Barınma Hakkı Çocuk Korosu ve Mustafa Özarslan
Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü
21 EYLÜL 2010/SALI
Saat 19.30 Açık Hava Sineması;
"Gördüğümüz Kendi Yüzümüzdür" (Tekel direnişi)
Yönetmen; Ahmet Özer,
Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü
22 EYLÜL 2010/ÇARŞAMBA
Saat 19.00 Tiyatro Gösterisi
“Hakikat” Özgür Tiyatro
Saat 20.00 Klasik Müzik Dinletisi
Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü
23 EYLÜL 2010/ PERŞEMBE
Saat 18.30 Direnişte Kadın Hikayeleri
Barınma Hakkı
Kreş Hakkı
Sağlık hakkı
Saat 20.00 İmge Tiyatrosu
Yürütücü: Sahne Dışı
Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü
24 EYLÜL 2010/CUMA
Saat: 15.30 Ritim Atölyesi
“Davulum Masalı; Masadan Davullu”
Düzenleyen: Atölye Kam
Saat: 17.45 Ritim Atölyesinde Hazırlanan Performansın Sunumu
Saat 18.00 Çocuk Oyunu;
"Hokus Pokus Bir Öykü” Tiyatro Tempo
“Saat 19.00 Halk dansları Gösterisi
Odtü öğrencileri
Saat 19.30 İllüzyon ve Animasyon Gösterisi
Saat 20.00 Direniş Ateşi Başında Şiir Dinletisi
Mehmet Özer, Ahmet Telli, Zerrin Taşpınar, Abdullah Aydın
Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü
25 EYLÜL 2010/CUMARTESİ
Saat 15.00 Panel: “Direniş ve Sanat”
Yöneten : Tarık Çalışkan (Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu)
Konuşmacılar : Barış Yıldırım (Eleştirmen/Yazar)
Burkay Doğan (illegalbellek/Kadraj Dışı)
Vedat Kuşçu (Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu)
Tufan Taştan (Sahne Dışı)
Saat 17.00 Uçurtma şenliği
Yer: Turan Güneş Bulvarı yamacı, Yıldız Polis Karakolu altı
Saat 19.00 Halk konseri
Grup Suskun, Ezginin Günlüğü
Konserin ardından gece saat 23.00 den ertesi gün sabah 08.00 kadar ateşler başında direniş nöbeti tutulacaktır.
26 EYLÜL 2010/PAZAR
Saat 11.00 “Hak Mücadelesi Verenler Buluşuyor”
Vadide toplu kahvaltı ve sohbet
Katılımcılar: Tekel işçileri
Ataması yapılmayan öğretmenler,
HES'lere karşı direnenler
Arızlılı depremzedeler
Altın madenciliğine karşı direnen Ulukışlalı köylüler
Mamak Barınma Hakkı Bürosu
Yenimahalle Barınma Hakkı Bürosu
Yer; Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu önü
Saat 15.00 Piknik ve yarışmalar
"Zar tutan Gökçek olsun" tavla turnuvası
"Yıkamazsın Gökçek" barikat kurma yarışması
Saat 17.00 Sokakta Tiyatro Gösterileri
“Umut Kimde” Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu (İzmir)
Yer: Trafo/Yukarı Mahalle
“Büyüklere Masallar” Sahne Dışı
Yer: Ali Başpınar Mahallesi
Saat 19.00 Meşaleli yürüyüş
Buluşma: Dikmen Vadisi Cemevi Önü
Saat 20.00 Kapanış