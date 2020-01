Ferzan Özpetek: Tuba Büyüküstün'ün star olduğunu bilmiyordum; kamyon şoförü gibi yemek yiyor

'Hamam', 'Kemerlerinizi Bağlayın', 'Şahane Misafir' filmleriyle İtalyan ve Avrupa sinemasından bağımsız örnekler veren Ferzan Özpetek'in kendi kitabından beyaz perdeye uyarladığı 'İstanbul Kırmızısı' filminin çekimleri Büyükada'da devam ediyor. Tuba Büyüküstün'ün ünlü olduğunu ancak star olduğunu bilmediğini söyleyen Özpetek, "Kasia Smutniak ile Tuba Büyüküstün'ün birbirine benzeyen yönleri var. İkisi de kamyon şoförü gibi yemek yiyorlar. Yemek ısmarlarken soruyorum, 'Yağsız et mi istersiniz' diye, cevap 'Yok, yağlı et isterim' yanıtını alıyorum" diye konuştu.

Hürriyet'ten Cenker Tezel'e konuşan Ferzan Özpetek, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Halit Ergeç'in açıklamaları şöyle:

Kemerlerinizi Bağlayın”ın güzeli ünlü model Kasia Smutniak’ti. Yeni oyuncunuz Tuba Büyüküstün’le arasında bir benzerlik var mı sizce?

- İkisi de biraz kamyon şoförü gibi yemek yiyorlar. (Gülüyor) Yemek ısmarlarken soruyorum, “Yağsız et mi istersiniz” diye cevap “Yok yağlı et isterim” yanıtını alıyorum.

Çekimler nasıl gidiyor, neler söyleyeceksiniz?

- Ferzan Özpetek: Çekimlere Büyükada’da devam ediyoruz. Benim ilk Türk filmim. Onun için çok heyecanlıyım. Bu film, birebir benim hayatım değil. Birebir “İstanbulKırmızısı” kitabı da değil. Romanın aynısını yapmak beni sıkardı. Nejat İşler benim rolümde. Yani bir yönetmeni oynuyor. O yönetmen ben miyim ben de tam bilmiyorum. Mehmet (Günsür) ve Tuba (Büyüküstün) benim hayatımdaki çok önemli iki insanı canlandırıyor. Halit (Ergenç) ise tamamen yeni bir karakteri oynuyor.



Filmin kastını nasıl oluşturdunuz?

- Kastı oluştururken çok şanslıydım. Mehmet Günsür’le yıllar önce “Hamam” filminde birlikte çalışmıştık. Nejat İşler’le de Adana’daki film festivalinde beraber jüri üyeliği yapmıştık. Tuba Büyüküstün’ün ünlü olduğunu biliyordum ama star olduğundan haberim yoktu. Cast oluştururken bir arkadaşım “Tuba’yı gördün mü? Müthiş bir kadın. Saçlarını kısacık kestirip Paris’e yaşamaya gitti” dedi. Ben de “Olsun yine de bir teklif edelim” dedim. Yokmuş öyle bir şey. Görüşmeye geldi, çarpıldım kendisine.

Saçlarına mı çarpıldınız?

- Yok hatta “kısa saçlı halini göstermeyelim” dediler. Kısa saç, devamlılık açısından çok zor sinemada. Hemen uzuyor çünkü. İtalya’da çok güvendiğim bütün filmlerimde saç bakımı yapan bir bey geldi. Tuba’nın saçlarını kesti. Her 20 günde bir İtalya’dan geliyor saçlarını kesiyor. İşte öyle uğraşıyoruz.



Sezen Aksu'nun olup olmayacağı belli değil



Birçok filminizde Sezen Aksu şarkılarına yer verdiniz. Peki “İstanbul Kırmızısı”nda bir Sezen Aksu şarkısı duyacak mıyız?

- Şimdilik yok ama hiç belli olmaz. Şu anda benim konsantre olduğum şey oyuncular, hikayeyi iyi bir şekilde anlatabilmek.



Vizyon tarihi belli mi?

- Henüz belli değil ama 2017 Şubat’ına yetiştirmeye çalışıyoruz.



Gala nerede olacak?

- O iş çok zor. Filmin promosyon kısmında Nejat İşler benden kaçacak biliyorum ama. (Gülüyor) Bir filmi yapıp bitirelim, ondan sonra bakalım.



Tuba Büyüküstün: İlk kez gerçek bir karaktere hayat veriyorum



Filmde Neval isimli karaktere hayat veren Tuba Büyüküstün, “Filmlerini takip ettiğim bir yönetmen ile çalışmaktan çok mutluyum” dedi. Filmdeki karakterinden bahseden oyuncu, “İlk defa gerçek hayatta yaşamış bir karakteri oynuyorum. Benim için çok önemli bir rol, bahsettiğimiz kişinin Ferzan Özpetek’in hayatında çok değerli biri olması da önemli” diye konuştu.



Nejat İşler: Kafası karışık biri



Nejat İşler, “Kafası karışık birini oynuyorum, her zamanki gibi yani” dedi.

Rolü hakkında pek detay vermeyen oyuncu, “Ferzan her şeyi biliyor, ben anlatamam. Kendisi anlatsın, ben oynadım” dedi.

Set ortamında mutlu olduğunu belirten İşler, “Özgürleştirici bir durum, kısaca öyle söyleyebilirim. Böyle olmayı seviyorum, değişik bir şey göreceksiniz” diye konuştu.



Mehmet Günsür: 20 yıl sonra yeniden

Hamam filminden 20 yıl sonra tekrar Ferzan Özpetek’le çalışma şansı yakalayan Mehmet Günsür, “Ferzan ile 20 yıl sonra tekrar çalışmak çok heyecan verici bir şey” dedi. Bu durumun çok romantik olduğunu dile getiren yakışıklı oyuncu, “Bu projede yer aldığım için çok mutluyum, keyifle canlandırdığım bir karakterim var. Ferzan’ı çok seviyorum, bütün ekip olağanüstü çalışıyor. Biz çok heyecanlı ve çok mutluyuz” dedi.

Halit Ergenç: Evimize ağzımız kulaklarımızda dönüyoruz

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve sinema filmi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Halit Ergenç, “Benim bu film kadrosuna dahil olmam çok enteresan oldu. Ferzan ile görüştük, ama sonra geri dönüş olmadı. Uzun zaman sonra tekrar karşılaştık ve telefon geldi. Ben de kısa bir görüşme sonrası teklifi kabul ettim” dedi.

Ergenç, “Ferzan inanılmaz bir tecrübe, onun dünyasına giriyorsunuz” diye konuştu. Çekimlerde yorulduklarını da belirten oyuncu, “Ne kadar yorgun olursak olalım, işin içinde olduğumuzdan dolayı evimize ağzımız kulaklarımızda dönüyoruz” dedi.