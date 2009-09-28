Ferzan Özpetek'ten yeni film!

Ferzan Özpetek, 7 Eylül'de çekimlerine başladığı "Serseri Mayınlar" filmini anlattı.

Filmleriyle dünyanın da ilgisini çeken Özpetek, 7 Eylül'de İtalya'da çekmeye başladığı filmi için, "Mükemmel Bir Gün'den sonra ilk defa kendi hikayelerime dönüyorum. Gerçek bir hikayeden alınma, gerçek bir olaydan hareket ettim" diye konuştu. İki arkadaşının başına gelen bir olaydan yola çıktığını ifade eden ünlü yönetmen, iki yıldır bu konu üzerine çalıştığını belirterek "Gülmek, eğlenmek, dalga geçmek, öyle bir duygu içindeyim devamlı" diye konuştu. İtalya'da çekilmesine karşın Türkiye'den de bazı detayların yer aldığı filmde Sezen Aksu'dan da bir parça olacak.