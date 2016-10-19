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Kültür-Sanat

Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızısı filminin tarihi belli oldu

Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızı isimli filminde Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi isimler yer alıyor

19 Ekim 2016 15:18

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in merakla beklenen yeni filmi İstanbul Kırmızısı'nın vizyon tarihi belli oldu.

Özpetek’in aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan İstanbul Kırmızısı, ünlü yönetmen Deniz Soysal’ın ilk kitabı üzerinde çalışmak için İstanbul’a gelen Orhan’ın hikâyesini aktaracak. Yakın dönemin ilgiyle takip edilen isimlerinden oluşturulan oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Zerrin Tekindor gibi isimler yer alıyor.

Sinema kariyerini İtalya’da sürdüren ve Karşı Pencere (La Finestra Di Fronte), Serseri Mayınlar (Mine Vaganti), Şahane Misafir (Magnifico Presenze) gibi yapımlara imza atan Ferzan Özpetek’in “ilk Türk filmim” dediği İstanbul Kırmızısı’nın vizyon tarihi belli oldu.

Yerli isimlerden oluşan dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve Özpetek hayranları tarafından merakla beklenen film, 3 Mart 2017 tarihinde vizyona girecek.

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