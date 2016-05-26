Ferzan Özpetek: 'İstanbul Kırmızısı' filmimde beni Nejat İşler oynuyor

'Hamam', 'Kemerlerinizi Bağlayın', 'Şahane Misafir' filmleriyle İtalyan ve Avrupa sinemasından bağımsız örnekler veren Ferzan Özpetek'in kendi kitabından beyaz perdeye uyarladığı "İstanbul Kırmızısı" filminin çekimleri Büyükada'da devam ediyor.

Büyükada'da yönetmen Ferzan Özpetek ve filmin başrol oyuncularının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.



Özpetek, toplantıda yaptığı konuşmada, oyuncu seçiminin isimler üzerinden değil, oyuncuların rollere uygunluğu açısından yapıldığını ve çok küçük rollerde de çok büyük isimlere yer verdiğini söyledi.



Romanlarında da, filmlerinde de hayatından parçalar olduğunu aktaran Özpetek, şöyle konuştu:



"Çekimlere Büyükada'da devam ediyoruz. Benim ilk Türk filmim. Onun için çok heyecanlıyım. Bu film, birebir benim hayatım değil. Birebir 'İstanbul Kırmızısı' kitabı da değil. Romanın aynısını yapmak beni sıkardı. Nejat İşler benim rolümde. Yani bir yönetmeni oynuyor. O yönetmen ben miyim ben de tam bilmiyorum. Mehmet (Günsür) ve Tuba (Büyüküstün) benim hayatımdaki çok önemli iki insanı canlandırıyor. Halit (Ergenç) ise tamamen yeni bir karakteri oynuyor."





NTV'nin haberine göre, başrol oyuncularından Tuba Büyüküstün de Ferzan Özpetek'i yakından, severek takip ettiğini ve onun filminde rol almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.



İlk defa gerçek bir karakteri oynadığını belirten Büyüküstün, "Kendisiyle tanıştım. Bu durum çok heyecan verici. Ferzan'ın hayatında önemli bir kişi olması da ayrıca güzel." dedi.



Mehmet Günsür ise 20 sene önce "Hamam" filminde Ferzan Özpetek'le çalıştıklarını hatırlatarak, onunla tekrar çalışmanın kendisi için çok romantik bir şey olduğunu kaydetti.





Şubat'ta gösterime girmesi planlanıyor





Halit Ergenç de çok önemli bir rolü canlandırdığına vurgu yaparak, şunları söyledi:



"Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Çünkü Ferzan'ın dünyasına giriyorsunuz. Oyuncularla nasıl çalışıyor? Filmini nasıl yaratıyor? Herkesin bir çalışma şekli var. Ferzan'ın da kendine has bir tarzı var. Çalışırken yüzde 100 güvenebileceğiniz bir insan."



Nejat İşler ise oynadığı diğer projelerde olduğu gibi kafası karışık bir rol oynadığını ve izleyicinin çok farklı bir filmle karşılaşacağını anlattı.



Filmin konusu ise özetle şöyle:



Uzun yıllar yurt dışında yaşayan yazar-editör Orhan Şahin, ünlü yönetmen Deniz Soysal'ın ilk kitabı üzerinde çalışmak için İstanbul'a gelir. Deniz, zenginliğinin son demlerindeki ailesiyle birlikte bir yalıda yaşamaktadır. Orhan daha ilk günden kendisini Deniz'in karmaşık ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve aile bireylerinin ortasında bulur.



Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği filmin, şubat ayında gösterime girmesi planlanıyor.